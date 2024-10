El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá confirmó su renuncia al cargo por medio de una carta enviada al Senado de la República.

Además, declinó a participar por el cargo en la elección extraordinaria del 2025.

“Sabía, desde el comienzo, que la salvaguarda de nuestro Estado de derecho sería una tarea siempre difícil y a menudo ingrata [...] Pero me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual [...] hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta “, escribió.

“No participaré en esta campaña porque la considero antitética a mi labor, a mi vocación y a la promesa que hice hace casi 6 años al tomar protesta. No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir", afirmó.

Su renuncia se suma a la de otros 7 ministros de la Suprema Corte, incluida la ministra presidenta Norma Piña Hernández, esta surtirá efecto el 31 de agosto del 2025.

Renuncia del ministro González Alcántara. Foto: Especial

mahc/bmc