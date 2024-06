Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la oposición, el titular del Ejecutivo repitió que no la ha ofendido.

La Sala Especializada del TEPJF señaló que López Obrador menoscabó los derechos políticos de Gálvez en 11 mañaneras, en julio y agosto de 2023.

Entre las declaraciones del Presidente se incluyó la afirmación de que Gálvez obtuvo la candidatura “por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo, y que con ello pretende causar simpatía en el electorado”.

Sin embargo, al igual que hoy, el presidente López Obrador, dijo el 4 de julio del año pasado que no había ofendido a Xóchitl Gálvez.

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso. Me consta que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron, una consejera del bloque conservador se atrevió a cambiar mis palabras, incluso, hasta la sancionaron en el mismo INE. Pero nunca he ofendido a la señora, nunca, no sé de dónde salió eso”, expresó.

