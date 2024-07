"Nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre, y a defender a México", aseguró la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al descartar que haya sido un error de interpretación las declaraciones de Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, dónde presuntamente ofendió a Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía y excanciller mexicano.

En entrevista al arribar al Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez para el evento Pensiones del Bienestar, Sheinbaum aseguró que van a respetar la decisión del pueblo de Estados Unidos, y aseguró: "Nos vamos a llevar bien".

"Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos, quien ellos decidan que va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, trabajando conjuntamente, pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país siempre nos traten bien", comentó.

Lee también ¿Qué es la zoonosis y por qué se debe atender inmediatamente? Esto dice el IMSS

Sheinbaum apuntó que por este momento no habrá puentes de diálogos con el equipo de Trump y el siguiente secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

"No, ya vamos a esperar a que pasen sus elecciones. Nos vamos a llevar bien. Ayer (Trump) él habló bien del tratado, que se va a mantener. No hay ningún problema".

A pregunta expresa si fue un error haberse adjudicado el insulto a Marcelo Ebrard, Sheinbaum dijo: "No, porque nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre. Y a defender a México, siempre".

Lee también Ante reacciones de Ebrard y Sheinbaum, Máynez señala que video de Trump es editado

Agregó: "No, no, no, (no fue un error de interpretación) porque (Trump) él describe la negociación, entonces siempre hay que defender a México, a nuestro equipo".

Sobre si se mantiene Marcelo Ebrard al frente de la secretaria de Economía, Sheinbaum dijo que sí, ya que "es un gran compañero".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul