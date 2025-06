Noroña desmiente que López-Gatell vaya a la OMS; Senado no ha recibido propuesta oficial

El presidente del Senado de la República y de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, desmintió que el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, haya sido designado representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), como se ha mencionado en redes sociales.

El legislador morenista recordó que ese tipo de nombramientos tiene que pasar por la ratificación del Senado y hasta ahora, indicó, no ha llegado esa propuesta a la Cámara Alta.

“Han estado manejando que se va a Ginebra a la OMS López-Gatell. Yo no tengo ninguna confirmación, porque además ese nombramiento pasa por aquí. Todo lo que tiene que ver con nombramientos al exterior tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores.

“Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Me temo, y cuando digo me temo es porque yo le tengo reconocimiento y respeto a López-Gatell, que no es verdad. Aquí tiene que pasar, aquí tiene que llegar la propuesta. No ha llegado nada, nada. El Senado es el que tiene la facultad o la Comisión Permanente, cuando no está en sesión el Senado. Yo presidido tanto la Comisión Permanente como la Cámara de Senadores, entonces no hay tal”, aseguró en su videocharla en redes sociales.

Este sábado, la extitular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez Buylla, afirmó en la red social X que López-Gatell había sido nombrado como representante de México ante la OPS/OMS.

“Gran noticia para las políticas de salud pública nacionales y mundiales: El doctor Hugo López-Gatell, cuya magnífica función en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ayudó a salvar tantas vidas, ha sido nombrado por gobierno de Claudia Sheinbaum representante de México ante OPS/OMS. ¡Enhorabuena!”, posteó la exfuncionaria.

