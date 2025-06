A nombre del Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, respaldó la defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum a los migrantes mexicanos, tras las redadas del gobierno de Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, California.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña se solidarizó también con Gavin Newsom, gobernador de ese estado, al que reconoció “su valentía”.

“Todo mi respaldo y solidaridad con ese hombre y no pedazos", afirmó, al tiempo que conminó al “zar de la frontera”, Tom Homan, quien está a cargo de redadas masivas “abiertamente racistas y violatorias de la propia ley estadunidense”, a que se entere de la historia de California, que fue fundada por mexicanos.

“Yo invitaría a Tom Homan a que visitara la Plaza Olvera de Los Ángeles, allí se fundó la ciudad, y que vea los nombres de las personas que la fundaron. Lo invitaría a que reflexione él nombre de la ciudad, no se llama The Angels, se llama Los Ángeles. Lo invitaría a conocer un poco más de la historia de California, cuya capital se llama Sacramento, las principales poblaciones, la bellísima ciudad de San Francisco, San José, Santa Bárbara, Santa Cruz, Fresno, Santa Ana, San Bernardino, El Cajón. Lo invitaría a que reflexionara sobre que la ciudad de Los Ángeles tiene 70 por ciento de población mexicana. Es la ciudad con más población en el mundo, después de la Ciudad de México”, expresó.

Fernández Noroña recordó que los mexicanos “fuimos despojados de estos territorios. Nosotros estábamos asentados ahí antes que la nación hoy conocida como Estados Unidos. Los tratados de Guadalupe-Hidalgo establecen derechos para la gente asentada en esos territorios, que no se respetaron. (…) ¿Cómo puede hablar de liberar Los Ángeles y California el gobierno de Estados Unidos?, ¿liberarlos de quién?, los mexicanos y mexicanas que están asentados en ese lugar están asentados en lo que ha sido su patria”, enfatizó.

También destacó que los migrantes mexicanos son pilar económico de Estados Unidos, ya que California por si sola es la décima economía a nivel mundial.

Además, condenó que el gobierno del presidente Donald Trump cierre cualquier posibilidad de que regularicen su estatuto migratorio, porque -dijo- así conviene a los intereses económicos de ese país.

“La economía de California es la economía más poderosa de los Estados Unidos; si fuera un país, estaría entre las diez economías más importantes del mundo y el pueblo de México que emigró a los Estados Unidos aporta con su trabajo y esfuerzo, no fueron a robar. Nosotros hemos sido despojados, ellos no fueron a robar, no fueron a estirar la mano, no fueron a pedir limosna, no fueron a pedir clemencia, no fueron a pedir nada, todo lo que tienen lo han ganado con su trabajo y con su esfuerzo y es el gobierno de Estados Unidos el que no abre una ventana para regular su situación migratoria, porque así conviene a los intereses económicos de Estados Unidos, es inaceptable. Es un trato discriminatorio, es un trato infame, es un trato repudiable”, denunció.

El presidente del Senado adelantó que en la sesión de la Comisión Permanente del próximo miércoles hará un pronunciamiento y abrirá espacio para que todos los grupos parlamentarios debatan y fijen postura al respecto.

Por otra parte, descartó participar en la manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en México a la que está convocando su compañera de bancada Guadalupe Chavira. Fernández Noroña anunció que él emprenderá “algo más contundente”, que en su momento dará a conocer.

