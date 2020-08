No son portafolios, son maletas: Presidente

La sombra de un amargo recuerdo de hace 16 años ronda al presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2004 dos de sus colaboradores más cercanos fueron exhibidos en videos recibiendo dinero o jugando en Las Vegas, pero ayer en Palacio Nacional, el Mandatario federal exhibió la grabación donde dos personas vinculadas a cuadros panistas recibían fajos de dinero que, se presume, estaba destinado a sobornar a legisladores.

“Aquí no son portafolios, son maletas”, dice el Presidente y recuerda el episodio de los videoescándalos de 2004, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y se mostraba a René Bejarano y a Carlos Ímaz recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.

El nuevo video que involucra a panistas aparece hoy en casi todas las portadas del país y tuvo difusión en portales y canales de televisión. No obstante, el Presidente reclama que a este material no se le dé demasiada difusión como ocurrió con quien fuera su secretario particular en la capital del país.

“Se ha difundido el video, pero no mucho, eh, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional y este veo que apenas se muestra en redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición no se habla del tema, por eso a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso a internet, otros se informan por televisión abierta”, dice.

“¿Por qué no buscas el video?”, instruye López Obrador a su vocero Jesús Ramírez y un momento después el video con los dos exfuncionarios se proyecta en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El Presidente no pierde de vista la grabación; dice que en el material se muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba para comprar voluntades, conciencias y votos. Dice que no está enojado, que no busca venganza, que ya perdonó a Felipe Calderón por el 2006, que Rosario Robles, pareja sentimental en aquel momento de Ahumada, puede ser testigo colaborador.

Al terminar, el Mandatario dice que se debe investigar si ese video que se subió en YouTube es el mismo que entregó Lozoya a la FGR.

A las 9:05 horas, el Presidente concluye su conferencia diaria, consciente de que hoy, en Querétaro, este caso continuará al tener como protagonista de la reunión de seguridad y de la conferencia de prensa al gobernador panista Francisco Domínguez, uno de los señalados.