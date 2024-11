Señor Director:Con relación al artículo bajo la firma del Dr. Eduardo Andrade Sánchez, titulado “Contumacia de la Corte, pagada con recursos públicos”, en el que afirma que se pagó a los ponentes durante el Encuentro Jurídico Universitario y Exposición Jurídica Literaria, considero importante aclarar lo siguiente: en primer lugar, informo que los académicos que participaron como conferencistas durante el encuentro lo hicieron a título gratuito, a través de una plataforma digital, y con total libertad de expresión.

Por otra parte, le comento que nuestros invitados fueron seleccionados por su amplia trayectoria internacional y conocido reconocimiento por la comunidad jurídica mexicana, desde hace muchos años, por ello sorprende que utilice ese tipo de calificativos. Con el debido respeto que merecen los lectores del diario que publica sus ideas, resulta apremiante aclarar sus mentiras.

Jorge Ramos PérezDirector general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Respuesta del articulista:

Señor director: Nada en mi artículo falta a la verdad. Cada hecho es comprobable con información de la página de la Corte en sus secciones Gasto Público y Programas de Subsidios, Estímulos y Apoyos. Ahí consta que realiza eventos académicos sin explicar su base legal; que tiene una partida para pagar conferencistas y que otorga subsidios sobre los cuales se niega a revelar información con base en un acuerdo del Inai.

No afirmé que se pagara al ponente, dije que busqué la información y no la encontré, pero ya que indebidamente hay una partida para pagar conferencistas, es válida la presunción periodística de que se le hubiese pagado, de otra forma no se explica el inusual torrente de elogios que el académico dirigió a la ministra Piña. Celebro que gratuitamente haya sido objeto de tal obsequiosidad, lo cual evidencia que la selección de invitados se hizo para avalar la “resistencia” proclamada por ella. Organizar ese encuentro que les sirvió de foro debió tener algún costo, carente de justificación.

Dr. Eduardo Andrade Sánchez