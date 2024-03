El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que aunque el senador Ricardo Monreal -a quien llamó “amigo, compañero, hermano” - se ofreció como intermediario para retomar el diálogo con los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo que él quiere es hablar directamente con los padres porque “no quiero intermediarios, no les tengo confianza”.

En conferencia de prensa matutina en La Paz, Baja California Sur, y al referirse a Vidulfo Rosales, abogado de los padres, señaló que no le puede tener confianza a un abogado que promueve que tiren la puerta de Palacio Nacional como ocurrió hace unos días y al mismo tiempo pide diálogo.

“Con todo respeto a mi compañero, hermano Ricardo Monreal y a cualquier otro intermediario lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos porque no le tengo confianza a lo intermediarios.

“Ya lo he dicho varias veces, no le tengo confianza a los abogados, imagínense si le voy a tener confianza a un abogado que va a promover que tumben la puerta de Palacio y lleva unos tiradores con piedras y l mismo tiempo dice que quiere diálogo (…) No quiero intermediarios”, dijo.

































