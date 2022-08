“No promuevo denuncia contra los expresidentes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no promueve ninguna denuncia contra los expresidentes, pero aclaró que no detendrá los procesos judiciales que inicie en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).

El Mandatario federal pidió a la fiscalía informar el número de denuncias que hay en contra de expresidentes y cuál es el estado que guardan, petición que se cumplió horas más tarde.

En la conferencia mañanera señaló que la FGR es autónoma: “Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen, si hay pruebas [le corresponde] a la fiscalía, que es autónoma, actuar, a los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición”, indicó.

El Presidente señaló: “Yo creo en dos cosas: una, en estigmatizar a los corruptos, porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su prestigio, su respetabilidad. Hemos llegado a extremos en que se ponía de ejemplo a los que de la noche a la mañana se enriquecían, no en todos los casos, pero se llegaba a decir: ‘Estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón’, porque lo que querían era que todos nos corrompiéramos.

“De ahí viene el de que todos son iguales, bueno, hasta una declaración, así como la del secretario de Hacienda, una frase célebre, es de que no afecta que aumente la gasolina porque la gente no tiene carros. La otra es: ‘La corrupción es parte de la cultura del pueblo de México’. Es como la frase célebre de que político pobre, pobre político, o la frase célebre de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa”.

El presidente López Obrador afirmó que su gobierno no será cómplice en estas denuncias, porque, opinó, es lo que quisieran sus adversarios.

“No podemos ser cómplices nosotros, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, el tener elementos para decir: ‘Son iguales’. No, no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México, a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados, al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos, pero sí de los más representativos”, insistió.