“No me quita el sueño que no me digan presidenta"

La recién nombrada presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho, aseguró que el acusar que una “operación de Estado” -orquestada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero- la llevó a la Mesa Directiva es tratar de justificar una derrota política y en la medida que se acusa más alto, en esa medida, la derrota duele menos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la ex gobernadora de Yucatán aseguró que nunca dudó de que la presidencia le tocaba al PRI y argumentó que el tricolor consistentemente ha sido la tercera fuerza en la Cámara, y por ello, les tocó una vicepresidencia desde la fundación de la 64 Legislatura, y el PT, en septiembre del 2018, sólo tenía 27 legisladores.

Dijo que para ella la elección de la presidencia concluyó el 2 de septiembre y lamentó que el PT la considere ilegítima, pero es sólo un octavo de la composición de la Cámara, pero les pidió que se serenen los ánimos, se recupere el respeto y dijo que no le quita el sueño si le llaman o no presidenta.

Aseguró que a ella nadie le pidió que renunciara a su facultad de presentar controversias constitucionales, pero acotó, que actuará con respeto en este tema, y precisó que si a Morena no le gusta esta potestad de la presidencia, pues que presente una reforma al Reglamento y se modifique.

Adelanta que es un compromiso con los ocho grupos parlamentarios actuar institucionalmente y con el respeto a la legalidad y las decisiones se tomarán de forma colegiada. En ningún momento, adelantó, se extralimitará en sus funciones, será una facilitadora para que el debate transcurra y que todos, minorías y mayorías, se expresen con libertad y se tomen las mejores decisiones para el país.

Comentó que su relación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador será institucional, de respeto mutuo para garantizar que funcionen los Poderes y los temas que importan a todos se resuelvan bien.

- ¿Cómo será Dulce María Sauri como presidenta?

- Me veo a mí misma como una facilitadora para que el debate parlamentario transcurra y que todos, minorías y mayorías, se puedan expresar con libertad y se tomen las mejores decisiones para el país.

- ¿No veremos una voz que se imponga desde la presidencia?

- Ni en forma reglamentaria, ni por la ley del Congreso de la Unión y mucho menos por las prácticas es aconsejable que la presidencia, en ningún momento extralimite su función, el desarrollo en el pleno, cuando es fluido, desde luego que facilita la discusión y la tarea de conducción de la Mesa y yo no veo nunca a la presidencia como protagonista, sino como facilitadora.

- ¿Usted nunca dudó que al PRI le tocaba la Mesa Directiva?

- Definitivamente no, nosotros consistentemente hemos sido la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, por esa razón el PRI tuvo una vicepresidencia en la Mesa Directiva, desde que inició en el 2018, yo fui vicepresidenta tanto en el primero como en el segundo año, entonces si el PT quería ser la tercera fuerza esa situación la debía haber planteado con el acuerdo fundacional, pero ellos tenían sólo 27 diputadas y diputados el 1° de septiembre del 2018, por ¿qué razón? Que ellos lo expliquen, yo no tengo más elementos que el número.

- ¿Qué contestarle a los petistas de que hubo una “operación de Estado” a su favor?

- Es tratar de justificar una derrota política que sufrieron y claro en la medida que acusan más alto, en esa medida la derrota, aparentemente duele menos. No me parece que sea un camino hacia adelante, para mí la elección concluyó el 2 de septiembre, inmediatamente nos pusimos a trabajar en lo sustantivo con la reforma constitucional en materia de fuero y de ahí para adelante, la elección de la Mesa quedó en el pasado y además al mismo tiempo que estaba esta situación en la Cámara de Diputados, en el Congreso del estado de Nuevo León, el PT asumió la presidencia de la Mesa Directiva con el apoyo al PT por parte del PRI, entonces es contradictorio, en una sí y en otra, no. El diputado Fernández Noroña dijo que él nunca había votado por el PRI, pero como el Diario de los Debates es un juez implacable de cualquier aseveración, encontré que claro que votó por el PRI y además por mi paisano, por Jorge Carlos Ramírez en el 2010 para presidente de la Mesa Directiva, la desmemoria es un lujo que un legislador no se puede dar.

- ¿Reginaldo y Noroña dice que no la va a reconocer porque usted es ilegítima?

- Lo lamento profundamente, pero el PT es uno de los ocho grupos parlamentarios y si el PT no reconoce a la Mesa Directiva en su conjunto, porque no solo se trata de la presidencia, pues vamos a tener a un octavo de los grupos parlamentarios sin participar activamente. Yo quisiera pensar que esto todavía es consecuencia de la situación que pasó en la elección de la Mesa, yo siempre he visto en Reginaldo Sandoval una persona negociadora, serena (…) Yo espero que se serenen los ánimos y que recuperemos lo que siempre ha habido que es respeto, porque nadie mejor que ellos sabe que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la actual Legislatura está acotada por la mayoría y la tiene Morena, así hubiera sido una presidencia del PT, al final de cuentas la mayoría de Morena se impone en los órganos de gobierno porque así lo dice nuestra ley, entonces yo no le veo mucho sentido ahondar en este reconocimiento o desconocimiento, conduciendo la asamblea después de la elección las compañeras que participaron del PT con el tema del fuero hicieron uso de la palabra, me diga o no me digan presidenta, la verdad, eso no me quita el sueño.

- Mario Delgado dijo que el PRI y usted se habían comprometido a actuar de manera institucional y a tomar las decisiones de manera colegiada

- Primero es un compromiso, no solamente con Morena, sino con el conjunto de diputadas y diputados que forman el pleno, la actuación institucional, en el caso del PRI no solo se da por el respeto a la legalidad, las leyes, bueno nosotros lo traemos hasta en el apellido y dos indudablemente que las decisiones en el pleno tienen que tomarse en forma colegiada, tal y como lo señalan las leyes, en el pleno habla la mayoría y cuando podemos esa mayoría puede ser incluso unanimidad.

- Como presidenta de la Cámara tiene la facultad de presentar unipersonalmente controversias, ¿en caso de que haya que presentar una controversia lo hará consultando a los demás?

- A mí me parece muy sencilla la solución, si Morena considera que es esa facultad no la debe de tener la presidencia, sin que intervenga el pleno, que presente una reforma al reglamento, que se quite esta segunda fracción, es decir, que se quede como originalmente estaba en el 2011.

- Entonces si existe la facultad, y se presenta una violación a la Constitución, ¿presentaría una controversia?

- Esa facultad la tiene la presidencia, ha habido desde abril del 2011 a la fecha numerosos momentos en que esa facultad ha podido ser utilizada y son muy contados, es más, yo diría que solo un momento que se tomó en la presidencia de utilizar la facultad, entonces, yo diría a mí nadie me pidió que renunciara a ninguna facultad, sin embargo, yo conozco bien la historia del Poder Legislativo, las normas que nos rigen, conozco también el elemento central de la convivencia que tiene que ver con el respeto y eso lo van a encontrar siempre de mi parte.

- ¿Qué mensaje mandarle a todos sus colegas de San Lázaro?

- El mensaje del primer día es que estamos para dar resultados, para mí fue muy alentador que después de toda esta situación de la Mesa Directiva, inmediatamente nos pusiéramos a trabajar en cuestiones sustantivas, como es el tema del fuero del Presidente. Yo desearía que la gestión como presidenta fuera como el primer día, voy a hacer el mayor de los esfuerzos para que así sea.

- ¿Cómo será la relación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador?

- Tan institucional como fue la de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva; como fue la de la diputada, Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva; o sea son relaciones entre poderes. Yo represento a la Cámara de Diputados y él al Ejecutivo de la Unión y así estuvo también con el Poder Judicial con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la institucionalidad, en el respeto mutuo es lo que garantiza al país que funcionen los Poderes y por lo tanto, que los temas que nos importan a todos se resuelvan bien.

- ¿Se viene un periodo difícil y a partir del martes se nos viene la noche?

- Se nos viene muchísimo trabajo, o sea en el momento en que se formalice la entrega del llamado Paquete Económico a la Cámara de Diputados se detona un proceso que se prolonga hasta el 15 de noviembre y esto ya de por sí, sino aún en el hipotético caso, de que no fuera más que este tema, ya es más que suficiente pero hay otros numerosos temas, que tanto la agenda del Ejecutivo, como de los grupos parlamentarios están planteando para ser tratados en la Cámara de los Diputados y el 1° de septiembre aprobamos en nuestra primera sesión ordinaria un reglamento para la contingencia y este reglamento tiene que hacerse aplicable para que podamos sesionar en forma semi-presencial, que puedan no solo conocer, discutir y aprobar los asuntos, tanto en comisiones como en el pleno y este tema está muy vinculado a una cuestión tecnológica, una aplicación que se está probando para que en forma remota, diputadas y diputados, puedan pasar lista y votar los asuntos.