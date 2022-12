"No me implico en esos asuntos", dice AMLO sobre resultados de encuestas de Morena para designar candidato a Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo “no me implico en estos asuntos que tiene que ver con la decisión que está haciendo Morena”, luego de que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejia Berdeja, expresara su inconformidad por los resultados sobre la designación de Armando Guadiana como virtual candidato para la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023.

En su conferencia mañanera de este martes, López Obrador respondió a una pregunta sobre los resultados de las encuestas para designar a un virtual candidato para gobernador de Coahuila. Al respecto, el mandatario dijo que no se implica en los asuntos que tienen que ver con Morena; sin embargo, también señaló que está enterado del tema y declaró estar de acuerdo con las encuentas llevadas a cabo para conocer el resultado.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que para evitar fraudes se decidió por encuestas y “yo estoy totalmente de acuerdo con ese método y el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado, hay veces que no nos gusta el que gana, por una razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decida o lo que determina es cómo lo ve la gente”.

Aseguró que conoce a los que se hacen cargo de estos levantamientos de opinión en Morena “son incorruptibles" y se hacen acompañar de dos o tres encuestas y por lo general coinciden las que hace Morena.

Lo anterior, luego de que el lunes se diera a conocer el resultado de dichas encuentas, quedando como virtual candidato a gobernador Armando Guadiana, por lo que Ricardo Mejía Berdeja expresó inconformidad y acusó amaño en Coahuila para designarlo.

El mandatario argumentó que emitió su opinión porque "se trata de la democracia y la unidad del movimiento" morenista.

"Yo no me voy a estar metiendo a conciliar, opino porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador", sentenció el presidente.

Ricardo Mejía descalifica resultados de Morena

Luego de perder las encuestas para ser candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja descalificó los resultados y acusó que son amañados, porque tiene dudas de la manera en que se levantaron los sondeos, además de no se tomó en cuenta la opinión del consejo estatal del partido.

En un video difundido en Facebook, con una duración de más de 11 minutos, el también subsecretario de Seguridad Pública dijo que en un principio la misma metodología que siguió Morena para determinar quiénes estaban en esta última etapa, que era el nivel de conocimiento, obtuvo 46%.

Con información de Alberto Morales y Pedro Villa

