Señor Director:Me refiero a la columna Serpientes y Escaleras publicada el jueves 28 por Salvador García Soto en EL UNIVERSAL titulada “El controlador y su pasión por la NFL”. Dada la mención a Broxel y a nuestro CEO, me permito aclarar lo siguiente:

1. No somos orgullosos patrocinadores de los Miami Dolphins, sino socios desde hace cuatro años en la emisión de la tarjeta oficial del equipo. Broxel es la única empresa mexicana que emite una tarjeta oficial de la NFL en los Estados Unidos.

2. En efecto, tenemos un palco con 20 lugares en el Hard Rock Stadium. Ninguno de ellos fue ocupado por funcionario público alguno, como menciona la columna. El que directivos de la empresa hayan departido con funcionarios en el palco, es falso.

3. El 17 de noviembre nuestro CEO, Gustavo A. Gutiérrez Galindo, estuvo presente en el palco acompañado de clientes del sector privado, familiares y el equipo comercial de los Estados Unidos. Nadie más.

4. Broxel ganó la licitación pública de los vales de la CDMX de manera transparente, ofreciendo una bonificación de 4.2%, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos, cosa que no hizo la competencia. El cumplimiento cabal no demerita nuestra participación, sino que exhibe las limitaciones de la competencia, que busca litigar con desinformación en los medios, lo que no pudo ganar en buena lid.

Carlos Alberto Reyes Pérez, representante legal

