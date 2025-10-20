El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que tras la ruptura entre el PAN y el PRI, el partido que dirige Jorge Romero busca una alianza con el instituto naranja.

A través de una carta que hizo pública en redes sociales, aseguró que la mencionada alianza “no existe”, y llamó a la Titular del Ejecutivo federal a no adelantar tiempos electorales y concentrarse en lo que realmente le importa a los mexicanos.

“En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en adelantar los tiempos electorales. Primer error, pues apenas lleva un año en el gobierno y la gente merece que se concentre en los problemas verdaderamente relevantes, y no en procesos electorales. Además, lo ha hecho faltando a la verdad… vale la pena dejar a un lado la politiquería y las discusiones de una alianza electoral que no existe. O existe únicamente en la imaginación de quienes le hablan al oído para distraerla de lo que verdaderamente importa”, asentó.

El líder del partido naranja criticó que Sheinbaum haya calificado a MC como un instituto político “supuestamente progresista”.

Al respecto, dijo que en los últimos siete años “no existe una sola acción progresista que haya sido implementada sin la participación activa de Movimiento Ciudadano”.

“Los aumentos a los salarios mínimos, establecer los programas sociales en la Constitución y los derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar, han contado con nuestro respaldo y con nuestros votos en el Congreso de la Unión. No puede meternos en la misma canasta que al PRIAN, porque hemos actuado con congruencia y, a diferencia de ellos y de Morena, siempre, anteponiendo las ideas y el respeto”, indicó.

Álvarez Máynez aseguró que la diferencia entre MC y Morena, así como el propio PRIAN, es que no han traicionado sus promesas históricas. “Por ejemplo: cuando Morena y el PRIAN aprobaron la ampliación de la #Prisión sin Juicio para meter a la cárcel, sin sentencia, a personas inocentes. Morena no sólo continuó con la visión punitivista de Calderón [que utilizó el arraigo de forma indiscriminada] sino que la profundizó con una medida mucho más autoritaria y regresiva.

¿El resultado? Las cárceles están repletas de personas de bajos recursos, pero la violencia, la impunidad y el miedo siguen predominando en el país. Presidenta, ser punitivista no es ser progresista”, aseveró.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano sostuvo: “Seamos progresistas. Aprobemos ya la reducción de la jornada laboral, con dos días de descanso a la semana por ley. Ya, no en 2030 ni cuando digan los que han hecho esperar más de 100 años a los trabajadores mexicanos”, agregó.

También pidió modificar el presupuesto de egresos para crear un sistema nacional de cuidados; así como avalar una reforma “real” al sistema de justicia, que ponga a las víctimas en el centro y se base en la prevención y la construcción de paz.

“Rompamos con la estrategia fallida iniciada hace 20 años: no más punitivismo, no más prohibicionismo, no más militarización. Pongamos fin a la guerra y que comience la paz. Presidenta, fue un grupo de rebeldes progresistas el que nos enseñó que otro mundo es posible. Tenían razón, y como progresistas aprendimos, también, que un México nuevo es posible. No hay que esperar, cuenta con nosotros para construirlo a partir de hoy”, concluyó.