Unas horas después de que Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena anunció un conversatorio para escuchar diversas voces sobre la propuesta presidencial de reforma a la Ley de Amparo, el coordinador de la bancada oficial, Adán Augusto López, descartó ese ejercicio y anunció que la iniciativa será aprobada la próxima semana.

“El martes debe discutirse en comisiones unidas y si todo marcha bien debemos votarla el próximo miércoles. No va a haber ni conversatorio ni parlamento abierto”, recalcó el tabasqueño.

Cuestionado por qué no abre la iniciativa a una discusión nacional para escuchar opiniones, López Hernández atajó: “Todos los días escuchamos al pueblo”.

Por la mañana, el senador Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, en el Senado, había anunciado que se preparaba un conversatorio para analizar la iniciativa de reforma presidencial a la Ley de Amparo.

“Lo que se busca es resolver los temas a través de este conversatorio y evitar la percepción de que en el Senado hacemos fast track o no revisamos las leyes. La verdad es que sí se revisa y sí se escucha”, argumentó.

En declaraciones a los medios de comunicación dijo que el objetivo del conversatorio era ofrecer un debate profundo y garantizar beneficios para la ciudadanía, con la participación de representantes de universidades, institutos de investigación, barras de abogados y otros interesados que puedan aportar reflexiones valiosas sobre la ley.

Señaló que lo que se buscaba era “un conversatorio con la profundidad que se requiere en este momento, ya lo que podemos decir, para tranquilidad, a los ciudadanos, es que la modernización que se está planteando al juicio de Amparo va a ser para beneficio de todos, pero las inquietudes, las dudas, inclusive las posibles correcciones que pudiera tener la iniciativa serán parte de lo que este conversatorio determine”, trató de detallar el legislador.

Huerta Ladrón de Guevara explicó que este ejercicio permitiría abordar dudas, inquietudes e incluso posibles correcciones a la iniciativa, asegurando la participación activa de los senadores.

Incluso, dijo que la fecha del conversatorio se definiría este miércoles por los presidentes de las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda.