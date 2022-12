Aureoles: “nada de anayazos, que método sea democrático”

Atres meses desde su destape como aspirante a la Presidencia de la República, Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se mantiene en la postura y llama a los interesados en la candidatura de la oposición para 2024 a una contienda en las urnas para que quien encabece el proyecto surja de un método democrático y sin “nada de anayazos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exdiputado y exsenador presume que en los últimos 90 días ha recorrido 29 entidades del país “a ras de tierra” y encontró una “tragedia nacional” en materia de seguridad, un sistema de salud destrozado, un sector agrícola olvidado, gobiernos morenistas “que actúan como jefes de pandilla” y una nación completamente polarizada.

Detalla que ha trabajado en reactivar el perredismo, fortalecer la alianza opositora y presentar su proyecto de nación.

El líder perredista acusa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser una “reencarnación del PRI” de los años 70 y una “copia mal hecha” de Luis Echeverría. También critica que no escucha a la oposición, recuerda la vez que esperó más de cinco horas afuera de Palacio Nacional y le advierte: “Pasaré del banquito a la silla presidencial”.

Celebra que estamos en la recta final del sexenio que califica como “una larga noche oscura de pesadilla” y advierte que quien llegue a la Presidencia recibirá al país con una regresión de 50 años que no será fácil reconstruir. Además, repudia la reforma electoral avalada en el Congreso y llama a la Suprema Corte a que, llegado el momento, “esté a la altura de las circunstancias” para frenarla.

Tras su destape como aspirante a la Presidencia, anunció una Cruzada Nacional por Amor a México. ¿Cómo le está yendo?

—Son casi 90 días de caminar México. He recorrido 29 entidades, llevo cerca de 400 eventos públicos, me he reunido con políticos, empresarios, líderes sociales, colectivos de derechos humanos, academia, colectivos feministas, organizaciones campesinas, sectores religiosos; ha sido muy rica y productiva esta gira.

¿Cuál es el objetivo?

—Estoy cumpliendo tres objetivos: uno, reactivar el perredismo nacional; el segundo, presentar mi proyecto de nación que daré a conocer en marzo y el tercero, fortalecer la alianza opositora. Estoy seguro de que para ser competitivos hay que juntarnos, debemos ir más allá de la frontera partidaria. Escuchamos el mensaje potente de los ciudadanos el 13 de noviembre, una expresión de hartazgo que dice a gritos: “Hay que juntarnos y sacar a Morena de Palacio Nacional por ineptos, incompetentes, mediocres y porque no supieron gobernar.

¿Cree que la unión de los opositores hará la fuerza?

—Sin duda. Hay muchos desencantados. Morena ganó porque le dieron el voto de castigo, porque hubo perredistas con cariños hacia quien ya había sido dos veces nuestro candidato.

Ganaron porque muchos priistas se vieron más reflejados con el hoy Presidente, porque al final es una reencarnación del viejo PRI. Morena y sus candidatos son una reencarnación del PRI de los 70, el perfil del Presidente es igual al de Luis Echeverría; es una copia, a lo mejor mal hecha, pero una copia hasta en la forma de gobernar, con el estilo de centralismo y autoritarismo. Entonces, sí, si caminamos juntos vamos a ganar.

¿Qué vio al caminar a ras de tierra?

—Vi una tragedia nacional en la seguridad pública. El régimen va a cerrar sus seis años con cerca de 220 mil asesinatos vinculados a la delincuencia organizada. El sector Salud está destrozado; tumbaron la casa y ya no supieron cómo construirla. Criticaron el Seguro Popular y hoy no hay ni aspirinas. La educación va para atrás. El campo está olvidado. En los estados vemos que los gobernantes de Morena no se comportan como jefes de un Estado, actúan como jefes de pandilla, peleando contra el INE y polarizando en lugar de sentarse a gobernar.

¿Qué tan polarizado ve a México?

—Terriblemente polarizado. Los fanáticos ven que su jefe máximo todos los días se lanza contra Iglesia, los empresarios, con todos aquellos que no nos subordinamos. Los linchamientos públicos que hace se reflejan. Ahí está lo que le pasó a Ciro Gómez Leyva. En otros tiempos, el Presidente se reunía con la oposición, ahora está la visión de una sola persona. A mí me tuvo cinco horas afuera de Palacio Nacional esperando que me recibiera. El banquito ya se convirtió en un emblema de la resistencia y ahora le digo al señor de Palacio: pasaré del banquito a la silla presidencial.

¿Cómo debe ser el proceso de selección?

—Estoy proponiendo que salgamos con un método democrático, nada de anayazos, porque hace cinco años [Ricardo] Anaya aprovechó su papel de dirigente y se agandalló la candidatura. Eso no se puede repetir, se requiere un método democrático a través de una elección primaria en urnas, organizadas por el INE.

¿Y si no deciden por ese método, cuál será la postura?

—Estoy dispuesto a escuchar otras propuestas, lo que sí no les voy a aceptar es el criterio numérico y porcentual, porque esa no es una buena referencia, y en ese caso, tampoco cerremos la puerta para caminar solos.

La reforma electoral ya aplicará en 2024, ¿qué opinión tiene de las modificaciones que se avalaron?

—Es el capricho y miedo de perder en 2024, por eso quieren controlar los órganos electorales. Espero que la Suprema Corte lo frene, ojalá que las ministras y ministros estén a la altura de las circunstancias y no nos vayan a sorprender alineándose a la voluntad del inquilino de Palacio.

Finalmente, ¿cómo va la investigación en su contra por presunto desvío de recursos?

—Sé que estoy demandado por mil cosas, pero aquí estoy, dando la cara. Lo que quieren es encontrar una razón para perseguirme porque me tienen miedo, saben que les voy a ganar y quieren pararme, pero les va a resultar el tiro por la culata. Entre más me persigan más pronto voy a ser el Presidente de México. No me van a doblar y no les tengo miedo.