A un mes de que inicie la Copa Mundial de Futbol, que traerá a millones de turistas al país, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, anunció que presentará una iniciativa para obligar a los aeropuertos a habilitar zonas específicas para el ascenso de usuarios que contraten transporte por aplicaciones, como Didi y Uber.

Señaló que existe un vacío legal que ha provocado sanciones arbitrarias, amparos judiciales y enfrentamientos entre taxis concesionados y conductores de plataformas digitales.

“Resolver esto a punta de amparos y mesas improvisadas es insuficiente. Se necesitan reglas permanentes, claras y parejas para todos”, refirió la coordinadora de MC en la Cámara de Diputados.

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La propuesta también propone que cada aeropuerto establezca áreas delimitadas con ubicación, señalización, operación y control de acceso definidos, bajo lineamientos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), “para terminar con la discrecionalidad que hoy impera”.

“Los servicios por app podrán operar hacia y desde aeropuertos utilizando tramos federales únicamente si cumplen con reglas claras -registro vigente ante la SICT, pago de derechos por uso de infraestructura en condiciones equivalentes a otros prestadores y cumplimiento de requisitos regulatorios”, detalla la iniciativa.

Además, establece la responsabilidad solidaria de las plataformas por las faltas de sus conductores.

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