En el marco de la tercera fase de la para la , el gobierno de México alertó por fraudes en las compras, y ante la frustración por los altos precios para las entradas, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, aclaró que el gobierno no tiene nada que ver con la venta de boletos, que no se pueden revender y explicó cómo se puede entrar al sorteo aleatorio para la venta de boletos.

"Han comenzado a aparecer , promociones engañosas y supuestos 'accesos garantizados' que ponen en riesgo tu dinero y tus datos", dijo Cuevas.

"Recuerda: el Gobierno de México no vende boletos ni recibe ingresos por las ventas de la FIFA. Infórmate bien, cuida tus datos y participa solo a través de los medios oficiales", enfatizó.

Llamó a desconfiar de quienes ofrecen entradas a través de agencias de viajes, grupos de Facebook, WhatsApp y otras redes sociales.

Refirió que el único lugar para comprar boletos es a través de la , encargada de la responsabilidad de la venta, precios, definición de paquetes y uso de la plataforma.

¿Cómo entrar al sorteo aleatorio?

Se tiene que registrar un usuario con datos como nombre completo, registrar intención de compra de los partidos a los que se quiere asistir.

"Esto funcionará como sorteo. Tú puedes registrar tu intención entre el 10 de diciembre y el 13 de enero, no importa en qué fecha en este periodo lo hagas porque eso no va a cambiar tus posibilidades de salir sorteado.

"Una vez que se cierre la etapa de registro de participación para este sorteo, a quienes sí salieron apretados, que si podrán comprar boletos, recibirán un correo electrónico de confirmación, pero también el cargo a su tarjeta de crédito que hayan registrado ", explicó Gabriela Cuevas.

Para quienes no salgan en el sorteo, dijo, habrán nuevas etapas más adelante.

