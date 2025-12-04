Su trayectoria política en Morena y labor jurídica como abogada de la Ciudad de México han convertido a Ernestina Godoy Ramos en un perfil que cuenta plenamente con la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque Marisela Morales Ibáñez y Arely Gómez González ocuparon antes la titularidad de la extinta PGR, Godoy Ramos se convirtió en la primera mujer fiscal general en el país.

La cercanía con la titular del Ejecutivo se afianzó cuando Godoy Ramos ocupó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante la Jefatura de Gobierno de Sheinbaum Pardo.

Poco a poco se fue construyendo una relación de confianza entre ambas que continuó cuando en el Congreso de la Ciudad de México no se ratificó a Godoy Ramos como fiscal capitalina.

De inmediato ocupó la asesoría jurídica en la campaña de la entonces candidata presidencial. A esta alianza se sumó el hoy titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; ambos integran los pilares de la estrategia de seguridad de la Presidenta.

Abogada por la UNAM, la fiscal también ha destacado en la vida política capitalina y nacional de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien colaboró desde 2000, cuando el tabasqueño asumió la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.