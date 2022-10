Morena y opositores se confrontan por reforma militar; se prevé votación a favor de la mayoría

Los grupos parlamentarios externaron su postura a favor y en contra de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta el año 2028, e incorporar las modificaciones realizadas por el Senado de la República, entre las que se encuentran la creación de un fondo y una comisión bicameral que supervise a la Guardia Nacional.

De acuerdo a los razonamientos presentados en tribuna por los diputados federales, se prevé que sea aprobada por la mayoría de los votos a favor de Morena, PRI, PVEM y PT; y en el lado contrario, los legisladores que lo rechazaron son los del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD.

El primero en participar fue el diputado Jorge Álvarez Mainez, de MC, y presentó una moción suspensiva, misma que fue rechazada en votación económica. Señaló que en la Cámara de Diputados no les permitieron hacer reformas a la propuesta de reforma al artículo Quinto transitorio de la Constitución, y ni siquiera plantearlas en la Tribuna. “Con este dictamen no se garantiza la subordinación (del Ejército) en materia de seguridad pública”, especificó.

“Cómo creer que el Ejército rendirá cuentas, si el secretario de la Defensa Nacional no aceptó reunirse en la Cámara de Diputados con los legisladores para discutir el hackeo a su información”, por lo que aseveró que la estrategia de seguridad pública está condenada al fracaso.



El diputado Luis Espinoza Cházaro, del PRD, que el gobierno ha sido incapaz de garantizar la seguridad porque implementó una estrategia fallida; señaló que se han encargado de debilitar a las corporaciones policiacas civiles estatales y municipales; y llamó a construir una nueva estrategia de seguridad para el país, que incluya lo necesario del Ejército, pero que no sea un cuerpo militarizado el que se encargue.

“Hay hiperconcentración de funciones en las Fuerzas Armadas, con tareas que deberían ser civiles, y construyen lo que en otros países ha sido la antesala de las dictaduras. No hay una estrategia de seguridad en el país”, aseguró. Tampoco existe un mínimo esfuerzo de cumplir con el mandato constitucional, de crear una policía civil.

El diputado Salvador Caro Cabrera, de MC, comentó que la minuta es una simulación y un pacto de impunidad; “es un tema político, no técnico”, y que los argumentos que dan para aprobarla son ridículos; además de que la Guardia Nacional es “campeona” en violaciones de derechos humanos.

“La militarización representa más muertos, desaparecidos, delincuencia, poder al narco, restricciones a las libertades, e impunidad a políticos corruptos, como Mancera”, comentó. Dijo que la intención de militarizar al país y aprobar una reforma electoral tiene la finalidad de “robarse las elecciones del 2024. Perro con hueso en la boca no muerde ni ladra”.

En su oportunidad, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, respondió a Cházaro, y rechazó que en México estemos en la antesala del militarismo: “Cuando los militares llegan al poder es por un golpe de Estado, por el uso de las armas en contra de un presidente legítimo, aquí no está pasando eso”.

“Hipócritamente vienen a decir que “cuánto poder se le está dando al ejército”, pero si ustedes le dieron todo ese poder, y ahora están haciendo tareas de paz, lo que les irrita, porque ustedes hubieran querido que el aeropuerto en el lago de Texcoco lo hicieran las compañías extranjeras y robaran al pueblo a más no poder. Brincan como chinicuiles en comal, no aguantan los argumentos”, acusó.

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca, del PVEM, cuestionó que no se le quiera dar un marco legal a las tareas de las Fuerzas Armadas. Dijo que su bancada está de acuerdo en crear un fondo para fortalecer a las policías locales, para capacitarlas.

“No habrá paz y tranquilidad en México si no invertimos, si no capacitamos, si no equipamos, si no fortalecemos a las policías locales y municipales. Estamos de acuerdo”, dijo. Añadió que por eso se le hicieron modificaciones a la iniciativa original, y se perfeccionó con los cambios que se le hicieron en el Senado de la República.

Carlos Iriarte, diputado del PRI, dijo en la tribuna que las y los legisladores de su bancada, “regresamos a cumplir con la palabra otorgada”, y reiteró que el voto de los priistas será a favor.

“Este proyecto representa un paso adelante en nuestra misión de un México más seguro, y es videncia tangible de que en este Congreso podemos avanzar juntos aun teniendo visiones distintas, porque así se construyen las democracias. El anhelo de lograr un México seguro es interés de todos”, indicó.

Al subir el diputado Humberto Aguilar Coronado, del PAN, a tribuna, lo secundaron sus compañeros de bancada con pancartas que decían: “Sí a la policía civil”, “Sí a la democracia”, “Sí a la seguridad ciudadana”, y “Sí a respetar a las Fuerzas Armadas”. Señaló que la minuta que discuten es una tomadura de pelo, porque desde la reforma constitucional de 2018 quedaron establecidas las condiciones de limitación y vigilancia que tendría la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública.



“No eran necesarias esas modificaciones que sólo sirven para justificar el cambio de opinión de distintos actores políticos; y quizás les sirvan más para garantizar la impunidad. Este poder no ha sido capaz de supervisar y vigilar el uso que el Presidente hace de las Fuerza Armadas, por la indolencia de la bancada mayoritaria. La nueva propuesta de la Comisión Bicameral nos da la razón, en tres años no han podido consolidar y fortalecer la Guardia Nacional”, señaló.

En defensa de la minuta, el diputado de Morena, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que este gobierno tiene a cuestas “remontar décadas de abandono”, y denunció que en los gobiernos pasados “se pervirtió la función policiaca y se contaminó delictivamente la procuración de justicia a todos los niveles”.

“Y que quede claro, no es militarizar al país, se trata de entender la problemática de inseguridad que existe en el territorio nacional y utilizar todos los instrumentos y elementos del estado mexicano contra una delincuencia organizada que tiene armamento, dinero, logística, tecnología, capacitación militar, y muchos etcéteras, y eso lo vamos a atacar con la disciplina, la lealtad, el equipamiento, el adiestramiento, el patriotismo, y los valores de las fuerzas armadas”, declaró.

El legislador guinda aseguró que dejar solo a los policías municipales y estatales “sería negligencia criminal, la peor irresponsabilidad que pudiéramos cometer como políticos y como servidores públicos”.

Con información de Antonio López

