Morena llevará a universidades el debate de la Reforma Electoral

El diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, informó que su grupo parlamentario ya arrancó la difusión de la reforma electoral en los 300 distritos del país, y adelantó que ampliarán el debate hacia las universidades públicas y privadas en las 32 entidades federativas.

Lo anterior, reconoció, ante la negativa de la oposición para que haya un parlamento abierto al interior de la Cámara de Diputados.

"Ese es un modelo de parlamento abierto, salir a las calles, ir a las universidades. Vamos a ir las plazas, a los mercados, a las colonias a informar a la ciudadanía sobre las bondades de la reforma electoral propuesta por el Presidente", apuntó.

A la par, señaló, se sigue diseñando el parlamento abierto en San Lázaro, en busca de convencer a la oposición.



"¿Por qué no ha arrancado? Morena tiene mayoría suficiente con sus aliados para que en la Junta de Coordinación Política donde existe un sistema de voto ponderado, eso significa que el voto de nuestro coordinador no vale uno, sino que vale 203, porque representa a todos los integrantes, no ha querido usar esa mayoría Morena de manera arbitraria, no necesitamos a la oposición para aprobar el parlamento abierto. Pero estamos a la espera de que ellos hagan sus propuestas, de temario, de ponentes para que exista un consenso y entonces toda la ciudadanía se pueda informar de lo que se desarrolle", indicó.

Sobre la jornada de difusión de la reforma electoral en universidades, señaló que están incluidas el Politécnico y la UNAM, entre otras.

Adicionalmente, aseveró que quienes voten en contra de la propuesta presidencial, enfrentarán a la sociedad.

"Nosotros vamos a informar a la ciudadanía, y la ciudadanía va a valorar cómo votan sus diputados, cómo votan sus senadores, como ocurrió con la reforma eléctrica, cuando votaron en contra y las urnas hablaron claramente, Morena ganó cuatro de las seis gubernaturas en el 2022 y estamos muy fuertes en Coahuila y el Estado de México. Entonces seguramente la ciudadanía va a valorar cómo votan sus diputados", concluyó.

