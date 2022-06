Morena. José Narro pide a Monreal aceptar las reglas para 2024 y no “autoexcluirse”

El senador de Morena, José Narro Céspedes, exhortó a su coordinador parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, a someterse a las reglas del partido y ajustarse a la encuesta que se marca en los estatutos como método para elegir al candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa, Narro, vicepresidente del Senado, señaló que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) entró en un proceso de autoexclusión, por lo que le pidió madurez e institucionalidad, porque el proyecto de Morena “es más importante que la aspiración de cualquiera de nosotros”.

“Que si hay bases en un partido, hay reglamentos en un partido, hay que respetarlos. (…) Todo mundo tiene derecho a inscribirse y a participar. (…) Pero, si yo me inscribo como precandidato o como aspirante a la candidatura presidencial dentro de un partido, yo tengo que aceptar las reglas, yo no puedo decidir inscribirme y al final quiero reglas a modo. (…) ¿Porque no fui convocado yo al desayuno de la unidad?, porque no he aceptado las reglas del partido. Aquí no hay reglas particulares, privadas o privativas de alguien, aquí son reglas generales”.

Narro Céspedes reconoció que en Morena todos tienen derecho a competir por la candidatura presidencial “y Monreal también tiene ese legítimo derecho, porque es un político brillante, inteligente y capaz”.

Dijo que si bien es legítimo el derecho de Ricardo Monreal a estar en contra de las encuestas como método para elegir al candidato presidencial de Morena, le recomendó que vaya al proceso institucional para cambiarlo, pero “de entrada, debe aceptar las cosas como están”, advirtió.

El vicepresidente del Senado llamó al líder de su bancada a la unidad de Morena y a sumarse de lleno al proyecto de la Cuarta Transformación, porque no ha hecho nada para cambiar los estatutos del partido.

En este sentido, criticó la postura de Ricardo Monreal. “Digo que soy militante, que soy fundador y que tengo derecho, pero no estoy dispuesto a aceptar las reglas del juego”.

Recordó que estas reglas no las establece el presidente de la República, ni el presidente del partido, sino los estatutos del partido que fundó el propio Monreal, “del que es miembro y en el que participa”.

