Morena no sólo busca a un senador y senadora más para alcanzar la mayoría calificada, sino que platica con más legisladores, a fin de garantizar que la aprobación de las reformas constitucionales que están en marcha sea por una diferencia más holgada en las votaciones, anunció el senador Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de la bancada mayoritaria en el Senado.

En entrevista, señaló que Morena no quiere llegar a esas votaciones con sólo 86 senadores de la 4T, por lo que Morena y sus aliados están en proceso de concretar nuevas adhesiones de senadores de oposición.

“Yo creo que lo vamos a encontrar y yo espero que no sea sólo uno, para no llegar con una mayoría ajustada. Creo que en este momento la tenemos porque, de acuerdo a la interpretación, varios de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, con 85 en Cámara de Diputados, sería, con ese criterio, sería mayoría calificada. Acá hay un asunto de interpretación, pero no vamos a ponerlo en riesgo y vamos a buscar los consensos para que sean más de 86 senadores los que voten a favor”, precisó.

Mier Velazco manifestó que la agenda política de Morena en el Congreso de la Unión dará certeza a la voluntad de la gente que se expresó en las urnas el pasado 2 de junio.

El senador expresó que se desahogará, conforme al proceso legislativo, las minutas que envíe la Cámara de Diputados, que ya fueron aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y que están en Mesa Directiva.

Dijo que conforme vayan siendo aprobadas en San Lázaro, se recibirán en el Senado para su respectivo trámite, por lo que se acelerará la integración de las comisiones la próxima semana.

En ese marco, comentó que la reforma política al Poder Judicial de la Federación es un mandato del pueblo de México y no avanzar en su consolidación sería cometer fraude a la Constitución.

