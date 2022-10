Monreal. Se declara en contra de la reelección de legisladores en el Congreso

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se manifestó en contra de la reelección de legisladores y de la implementación de requisitos académicos y de capacidad para tener acceso a una curul o escaño en el Congreso de la Unión.

“Yo estoy en contra de la reelección, siempre estuve en contra, porque se atrofian los esquemas y la no reelección te permite el relevo generacional constante".

'A mi gusta más por la sociedad que conformamos una entreveración generacional más dinámica, pero ya está dada la reelección”, expuso Durante la clase que imparte a alumnos de la maestría en Derecho de la UNAM.

Indicó que la profesionalización y la vinculación con el electorado fueron factores para que el Poder Legislativo aprobara la reelección de senadores y de diputados.

Argumento que antes si había reelección legislativa de diputado a senador, de diputado federal a diputado local, de diputado local a senador, pero ahora es dentro de la misma cámara.

Monreal se pronunció en contra de imponer un grado de escolaridad y de capacidad para que un ciudadano o ciudadana tenga derecho a ser votado y acceder a una curul en la Cámara de Diputados y/o a un escaño en el Senado.

“Es una vieja discusión si se debería exigir escolaridad, título académico a quien aspira a ser un diputado o diputada, es una vieja discusión. Y no se ha logrado, porque incluso, va en contra de los derechos del hombre reconocidos por convenciones internacionales, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque violas el principio de todo ciudadano la prerrogativa de votar y ser votado".

"No ha avanzado y yo prefiero eso. Porque si tú lo estableces, construyes, un sistema de desigualdades por razones de condición social o por razones de condición académica. Yo no estoy de acuerdo porque no accederían a las cámaras personas humildes”.

