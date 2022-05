Monreal insiste en ir por la Presidencia

El senador Ricardo Monreal Ávila advirtió que Morena, como partido político, debe tener la capacidad y el talento de abrir el proceso de elección de candidatos a la Presidencia de 2024 y “no satanizar ni perseguir a quienes pensamos diferente”.

En entrevista, el coordinador de la mayoría parlamentaria en el Senado afirmó que dentro de Morena “yo no veo más que a tres, sin desdoro y sin tratar de hablar mal de nadie, pero veo con mayor presencia y fuerza a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a un servidor”.

“Al final, si nosotros tres o el propio Adán Augusto, que lo acaban de destapar en Tabasco, si los cuatro no nos ponemos de acuerdo y uno de ellos, el que se salga con 10%, ya no le pidas más, de intención de voto que arrastre afuera”, va a afectar al movimiento de la 4T.

Monreal Ávila aseguró que se mantendrá dentro del Movimiento de Regeneración Nacional y luchará dentro de ese partido, “tengo que mantenerme en Morena, porque soy fundador, creo en este proyecto, he acompañado al Presidente 24 años y soy militante de Morena”.

Dijo que aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerza su función y emita mensajes, símbolos, signos de preferencia marcada por alguno de los aspirantes, “voy a luchar, porque yo me considero de los de abajo y mi apuesta es con los de abajo, no con las cúpulas ni con la nomenclatura, que nunca he sido favorecido, protegido o promovido por ellas”.

Agregó que su vida pública siempre ha sido complicada, porque siempre ha enfrentado a la nomenclatura, a la cúpula económica o política del país. Ahora no es diferente, porque tomó la decisión de participar como candidato a la Presidencia, una vez que llegue el momento de inscribirse.

“Obviamente, no tendré el cobijo de la cúpula. No sueño con eso, ni estoy esperando que a mí me señalen o que digan es éste. No, nunca ha sido así, perdería mi esencia, por eso yo digo, sin afán peyorativo: yo soy de los de abajo y deseo que los de abajo me respalden y me apoyen, porque estoy muy alejado de las cúpulas”, enfatizó.

El presidente de la Jucopo consideró que el “proyecto conservador” no tiene posibilidades de triunfar en las próximas elecciones presidenciales, “salvo que cometamos el error de dividirnos en Morena, es la única manera de poner en riesgo el proyecto (de la 4T)”.

“Si cuidamos, de aquí al 24, la unidad, es la mejor garantía para ganar. Como está ahora, triunfaría Morena en cualquier momento y en dos años no va a cambiar; salvo que hubiese ruptura, fractura o división, esa es la única manera de poner en riesgo la victoria”, insistió.

En ese sentido, Ricardo Mon-real reiteró que sólo habrá dos grandes bloques y depende mucho de que al interior de Morena superen sus diferencias, caminen juntos y puedan garantizar el triunfo en 2024.

Monreal vaticinó que en las elecciones de 2024 habrá un candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, al que se sumará Movimiento Ciudadano (MC), que es considerado la tercera fuerza política, pero no, “yo creo que estará en este bloque”.