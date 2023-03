Monreal, contento con encuesta de EL UNIVERSAL rumbo a 2024 a pesar de “toda la embestida”

El senador Ricardo Monreal Ávila se mostró satisfecho con los nueve puntos que le otorga la encuesta publicada este miércoles por EL UNIVERSAL sobre los aspirantes a la Presidencia de la República, que lo ubican en tercer lugar por debajo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, a pesar de no hacer campaña y de los ataques en su contra dentro de su mismo partido.

“Yo respeto todos los estudios demoscópicos, todos los respeto, y tengo una buena opinión del encuestador de EL UNIVERSAL, creo que en su mayoría ha sido exacto y EL UNIVERSAL no tiene ningún interés, aunque yo le diría, nueve puntos dentro de Morena es un mundo, con toda la embestida, los golpes, las acusaciones, el aislamiento, ¡uf!, nueve puntos para mí, muchas gracias a la gente que opina favorablemente”, expresó en entrevista.

Confía en que ganará la candidatura presidencial

El líder parlamentario en el Senado externó su certeza de que una vez que inicie la contienda interna en Morena alcanzará a los punteros y ganará la candidatura presidencial.

“Yo no tengo problemas con las encuestas, la gente nos va a apoyar, tengo mucha confianza y aquí estoy trabajando con el ánimo de que la gente valore nuestras propuestas que en su momento expondremos. Estoy muy tranquilo, muy sereno, de buen humor, de ánimo, entonces no hay problema. Si ya 10 puntos, uno de cada 10 de los morenistas está pensando que yo puedo ser Presidente, es muy bueno. Les voy a dar la sorpresa porque voy a seguir creciendo”, enfatizó.

“Sí puedo alcanzar y ganar porque tenía 18 meses que no me incluían en la lista, ahora que Morena me ha incluido yo creo que vamos a crecer mucho, porque he decidido luchar dentro de Morena y con Morena, y no voy a salirme de Morena, salvo que sea perseguido, hostilizado o truqueado, pero si hay apertura no tiene por qué haber ruptura”, señaló.



Monreal dice que es el más experimentado para gobernar en 2024

Ricardo Monreal afirmó que tiene respeto por todos los aspirantes en su partido, pero remarcó que tiene la mejor propuesta y es el más experimentado y capacitado para gobernar al país a partir de 2024.

“Soy un apasionado por México y sí quiero ser Presidente de México, porque estoy capacitado y porque me siento el mejor de todos mejor, el de mejor proyecto, el de propuesta, el de ideas y además el que está más insertado en los problemas nacionales y el que puede generarle al país una propuesta que lo lleve a estadios de desarrollo económico, político y social futuros mejores mejores alcanzar y ganar”, declaró.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

