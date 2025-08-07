La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró este miércoles su última sesión, que “representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico federal”, dijo el ministro Javier Laynez Potisek.

Último presidente de esta sala, Laynez Potisek declaró cerrada la sesión final en la que se resolvieron diversos asuntos y agradeció a quienes hicieron de esta instancia un referente de profesionalismo y honor en la historia judicial de México.

“A nombre de esta presidencia, agradezco a todos quienes hicieron de esta Sala un referente de profesionalismo y honor en la historia judicial de México. Con respeto y gratitud, declaro cerrada la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias”, dijo.

Señaló que desde su creación, la Segunda Sala asumió con responsabilidad la tarea de resolver asuntos de “altísima complejidad” en materia administrativa.

“Y lo hizo siempre con apego a la Constitución, buscando siempre la aplicación estricta del derecho y la justicia. Aquí se debatieron y debatimos, se resolvieron y resolvimos asuntos que impactaron la vida de muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos”.

Aseguró que los criterios de la Segunda Sala favorecieron los derechos de la ciudadanía, además de que cambiaron la vida de muchos mexicanos.

A partir de septiembre próximo, la Segunda Sala de la Corte desaparecerá, como está establecido en la reforma judicial.

“Como presidente, expreso mi más profundo reconocimiento, a quienes han integrado a lo largo de los años: ministras, ministros, pero sobre todo a las secretarias de Estudio y Cuenta, al personal jurisdiccional, al personal administrativo que es el no se ve y que está detrás de nosotros para apoyar en la revisión de engroses, en el correcto manejo de los expedientes y preparación de estas sesiones que no es una tarea fácil.

“A nombre de esta presidencia, agradezco a todos que han hecho de esta Sala un referente de profesionalismo y honor en la historia judicial de México.

Con respeto y gratitud, declaro cerrada la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expuso.