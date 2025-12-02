Más Información

Tras la visita de Estado del presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambas naciones, destacando la cooperación económica, digital, ambiental y el impulso al llamado Plan México como una de las principales áreas de oportunidad para la inversión asiática.

En conferencia de prensa celebrada tras el encuentro privado en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que este año es especial por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Singapur.

Informó que la jornada de trabajo incluyó tres reuniones: un encuentro privado entre ambos mandatarios; una mesa con empresarias y empresarios de ambas naciones; y un diálogo intergubernamental en el que se firmaron dos cartas de intención, una en materia ambiental —relacionada con restauración de arrecifes— y otra sobre cooperación para el desarrollo.

Sheinbaum recordó que, en su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya había establecido vínculos con Singapur en temas de digitalización, experiencia que derivó en reconocimientos internacionales.

La Mandataria destacó además que Singapur abrirá una embajada residente en la Ciudad de México, la segunda en América Latina.

