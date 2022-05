México y EU negocian visas para migrantes

México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo de trabajo para expandir los programas de visados temporales para trabajadores en nuestro país y Centroamérica a fin de reducir el flujo migratorio.

En los encuentros que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon tuvo con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, en Wa-shington, el titular de la SRE abordó la creación de una estrategia para Centroamérica.

“Nosotros propusimos ahí esencialmente que hagamos una conferencia en Centroamérica para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses, ya no tanto los montos de inversión, sino cuántos empleos podemos crear, digamos, unificando esfuerzos. Porque de otra manera no vemos que sea posible lograr una reducción importante en los flujos migratorios, si no hay eso, lo vemos muy difícil”, dijo el canciller en conferencia de prensa.

Acordó con Mayorkas la instalación de un grupo de trabajo que, según información obtenida por EL UNIVERSAL, tratará de expandir los programas de visas temporales para trabajadores de México y Centroamérica con el objetivo de reducir el flujo migratorio a EU. Lo anterior, ante las afirmaciones de Mayorkas de que la próxima eliminación del Título 42, es decir, el fin de las restricciones sanitarias fronterizas impuestas por la administración Trump, incrementará el flujo migratorio a su país.

“Nos dijo nada más su perspectiva de que puede ser un problema de aumento en el flujo, por lo que vamos a empezar a trabajar en un esquema regional, que ellos ya tienen varias ideas; quedó de enviarlas y las vamos a revisar entre hoy y mañana”, explicó.

“Instalamos un equipo de trabajo que por el lado de México va a coordinar Roberto Velasco, aquí presente, y con ayuda del embajador [Esteban] Moctezuma relativo al tema migratorio en el corto plazo sobre qué es lo que se va a hacer”.

Recordó que en México no hay libre tránsito para cualquier persona, pues por ley quien cruza el país debe registrarse y tiene la posibilidad de solicitar refugio, asilo o ser trabajador temporal.

“Lo que no vamos a permitir es que se asuma, con o sin el problema del Título 42 o lo que EU determine, que México se convierta en un país en donde pasa quien sea y no tengamos su identidad, porque entonces no podemos cumplir con nuestras obligaciones de seguridad con los ciudadanos”, añadió.

Con el secretario Blinken el canciller reiteró la petición de no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas.

“Hablamos también de cómo va, qué evolución se ve para lo de Ucrania, cómo puede afectar los precios de alimentos y demás; cómo podemos trabajar juntos para la seguridad de todas las Américas, no sólo la seguridad militar, sino la alimentaria, en salud, en muchos campos”, agregó.

Indicó que más tarde se reunió con otros funcionarios y dependencias del gobierno de Estados Unidos con quienes habló de las prioridades de la Cumbre de las Américas, cooperación económica y competitividad, reshoring, energías limpias, electromovilidad y desarrollo de vías legales para la movilidad laboral, entre otros temas.

A los encuentros acudió acompañado de Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, y del embajador Esteban Moctezuma.

Ebrard señaló que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha descartado la propuesta de México de invitar a todos los líderes del continente, incluidos los de Cuba y Venezuela.

Afirmó que en materia de seguridad ambos países ya lograron un entendimiento, mientras que la discusión en materia de energía ha cambiado en el sentido de que ahora se deben atender asuntos específicos con diferentes empresas.