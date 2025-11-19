Más Información

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX

El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

FGR aclara resolución sobre el caso de Christian Nodal: "No fue exonerado"

FGR aclara resolución sobre el caso de Christian Nodal: "No fue exonerado"

Senado avala con cambios ley contra extorsiones; pasa a Diputados

Senado avala con cambios ley contra extorsiones; pasa a Diputados

"se acaba de convertir en el destino número uno de exportación de ", reportó el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

En sus redes sociales, el mostró datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos (Census Bureau) que revela que nuestro país es su principal mercado de exportación.

"Tan solo en agosto, Estados Unidos exportó 29 mil millones de dólares en bienes a México.

Lee también

"Este gran logro refleja la fortaleza, dinamismo y confiabilidad de nuestra economía", destacó Moctezuma Barragán.

En segundo lugar está Canadá, le siguen China, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]