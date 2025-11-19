"México se acaba de convertir en el destino número uno de exportación de Estados Unidos", reportó el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

En sus redes sociales, el diplomático mexicano mostró datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos (Census Bureau) que revela que nuestro país es su principal mercado de exportación.

"Tan solo en agosto, Estados Unidos exportó 29 mil millones de dólares en bienes a México.

Lee también México cerrará 2025 con aumento de exportaciones de 5%, aún con aranceles de EU

"Este gran logro refleja la fortaleza, dinamismo y confiabilidad de nuestra economía", destacó Moctezuma Barragán.

En segundo lugar está Canadá, le siguen China, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro