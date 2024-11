La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) logró recuperar 182 piezas arqueológicas que estaban en posesión de un particular en San Petesburgo, Florida.

A través del Consulado de México en Orlando se logró la repatriación de estas figuras que fueron entregadas de manera voluntaria.

Entre las piezas recuperadas se encuentran algunas elaboradas en el occidente de México, durante el periodo Clásico mesoamericano (100 - 400 d. C.), así como cinco fragmentos de figurillas antropomorfas en barro provenientes del Altiplano Central, las cuales datan del periodo Preclásico mesoamericano (200 a. C. - 200 d. C.).

“Estas piezas son un valioso legado de nuestras raíces y patrimonio cultural“, destacó Relaciones Exteriores.

La Cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente agradeció a quienes contribuyen a la protección y recuperación del patrimonio cultural de México.

📸 La @SRE_mx, a través del @ConsulMexOrl, logró la repatriación de piezas arqueológicas que estaban en posesión de un particular en San Petersburgo, Florida, quien de manera voluntaria decidió restituirlas a nuestro país.



Entre las 182 piezas recuperadas se encuentran… pic.twitter.com/QN22VYEip9 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 4, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

