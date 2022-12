México, en un momento favorable para crecimiento económico e inversión: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que otros países ven a México como un lugar seguro para invertir y que esto generará crecimiento económico en los próximos años.

Durante una reunión con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) del Bajío, en Guanajuato, subrayó que se tiene una perspectiva de México muy positiva, con una serie de ventajas estratégicas.

"La clase dirigente en el mundo piensa que México es un país que tiene una oportunidad inmensa y que México va a crecer económicamente mucho en los próximos años, es un hecho, eso, denlo por hecho", sostuvo.

"Pasa la pandemia y tienen clara dos cosas: que México tiene una importancia estratégica para su cadena de valor; y segundo lugar, que es un país confiable, productivo y muy leal en el sentido de que nunca les hemos robado propiedad intelectual, no hay un solo caso que yo conozca de robo de propiedad intelectual, y créanme que he hablado con muchísimas empresas", expuso ante los empresarios.

Por ello, recordó que desde la Cancillería convocaron a los municipios y estados a que participen en un convoy para buscar inversiones en el extranjero que ayuden a su región.

"El año que entra vamos a hacer visitas a las empresas más importantes del mundo, porque les digo, si tenemos la oportunidad ¿por qué estamos aquí esperando a que vengan?", manifestó el canciller.

Incluso, mencionó que en un encuentro con el canciller de Emiratos Árabes, le comentó que México sería el nuevo China.

"Entonces estuvimos platicando y me dice 'oye, quiero que me invites porque México va a ser el nuevo China del mundo'. Se me hizo una buena síntesis, no porque México vaya a tener tantos habitantes como China, China seguirá siendo una potencia económica enorme; pero lo que él quería decir es que en México se van a poder instalar muchísimas empresas y así lo están viendo ellos", planteó.



En un encuentro posterior con medios de comunicación, si bien reconoció el tema de la inseguridad, señaló que se está trabajando para combatirla.

