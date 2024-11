El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, confió en que Morena, quienes se han manifestado en contra de la reelección de Rosario Piedra al frente de la CNDH, resistan y mantengan la dignidad y el decoro.

“Yo veo que en Morena todavía hay quien tiene dignidad y decoro y que eso está obstaculizando el consenso a favor de Rosario. Y debo decir que me da mucho gusto, que me parece que la gestión que ha hecho esta señora es francamente reprobable. Sería una afrenta a la nación que ella fuera reelecta. Me parece que no tiene ningún mérito ni personal ni profesional”.

En entrevista dijo que Piedra “es una mujer lamentablemente complaciente con el poder. Ha sido prácticamente un tapete del poder, una tapadera de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y desde nuestra perspectiva no tiene ninguna condición para poder ser reelecta”.

Lee también Elección de titular de la CNDH; votación en la Cámara de Senadores, minuto a minuto

“A mí me da gusto que en Morena haya todavía decoro, haya dignidad y que haya quien se oponga a una atrocidad de este tamaño. Ojalá que resistan, tienen nuestra solidaridad”, dijo en alusión a la postura del senador Javier Corral.

Cuestionado si la línea a favor de Rosario Piedra viene desde Palenque, apuntó: “Yo creo que la línea que viene más allá de Palacio Nacional es muy clara. Hay, digamos, no se están conteniendo los intentos de intervenir y de seguir ejerciendo el poder por parte de quien ya no despacha en Palacio Nacional”.

Lamentó que en el Senado “hay muchos queda bien que están, si no recibiendo línea, intentando leer la mente del expresidente López Obrador. Así es que andan en esos ejercicios en lugar de andar preocupados por construir una alternativa que le sirva a las y los mexicanos”.

Lee también Javier Corral votará en contra de reelección de Rosario Piedra en la CNDH, confirma Noroña; prevé dos rondas de votación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/bmc