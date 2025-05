La diputada Laura Ballesteros Mancilla (Movimiento Ciudadano), secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicitó a la Comisión Permanente que promueva la implementación de protocolos de protección para legisladoras que enfrenten situaciones de riesgo debido a su labor parlamentaria.

Lo anterior, para proteger a la diputada María Teresa Ealy (Morena), quien denunció que recibió una amenaza de muerte por realizar su labor legislativa.

La solicitud presentada hoy por la legisladora emecista también plantea que el Senado de la República emita un pronunciamiento público para condenar las amenazas contra la diputada María Teresa Ealy, y expresarle su solidaridad.

Asimismo, que se instale una comisión especial para dar seguimiento a este caso y garantizar que se brinden las medidas de protección necesarias; y exhortar a las autoridades correspondientes a realizar una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.

“Las amenazas dirigidas a la diputada Ealy no solo ponen en riesgo su integridad física y la de su familia, sino que también vulneran su derecho a ejercer libremente su cargo público, en contravención de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el acceso y ejercicio de funciones públicas en condiciones de igualdad y sin discriminación”, especifica el documento entregado a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

La diputada Ballesteros Mancilla señaló que no se trata de un hecho aislado, ya que “deriva de un asunto muy delicado con el diputado Cuauhtémoc Blanco, en donde la fiscalía tendrá que seguir su proceso, donde la Cámara de Diputados tendrá que repetir el proceso de desafuero, porque sigue pendiente y donde hay una víctima denunciante”.

“Hago un llamado enérgico al Congreso de la Unión, a su Mesa Directiva en esta Comisión Permanente, para que ponga mecanismos extraordinarios de protección para la diputada, pero también para cualquier legisladora que en sus funciones sea amenazada por estarlas resolviendo”, expresó Ballesteros.

La diputada María Teresa Ealy denunció, a través de su cuenta de X, que recibió una amenaza de muerte por denunciar “actos de corrupción, impunidad y violencia estructural contra las mujeres”.

“Como diputada federal de @PartidoMorenaMx, hago del conocimiento público que he recibido un mensaje de amenaza de muerte directa en el que se me agrede con lenguaje violento, misógino y sumamente alarmante. En dicho mensaje se me amenaza de forma explícita, se hace alusión a mi domicilio, a mi vehículo y se advierte vigilancia constante hacia mí y hacia mi familia”, detalló.

Por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emitan mecanismos de protección para ella y su familia.

