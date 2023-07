Movimiento Ciudadano se negó a participar en la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para conocer los resultados de los conversatorios organizados por Morena, para no convalidar “propuestas dañinas a la democracia”, señaló el coordinador de la bancada, Jorge Álvarez Máynez.

Hoy acudieron a San Lázaro los ministros Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf para dialogar con los coordinadores de bancada: Ignacio Mier, Jorge Romero, Rubén Moreira, Luis Espinoza Cházaro y Alberto Anaya, pero no hubo ningún representante de MC.

“La Bancada Naranja rechazó participar y avalar esta convocatoria de Morena. En anteriores ocasiones estas convocatorias se han usado para legitimar con un diálogo de sordos, propuestas dañinas a la democracia, sin embargo, la Bancada insistió en abrir el diálogo a todos los actores para analizar seriamente los mecanismos para fortalecer al Poder Judicial”, señaló Álvarez Máynez.

También señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe estar al servicio de los derechos humanos y de las libertades de las personas, y no del gobierno en turno.

“Por eso, a diferencia de la Coalición PRI-PAN, estaremos muy pendientes para no avalar, con ingenuidad, un ataque a las instituciones; no avalaremos una simulación que busca que la Corte sea sometida a los intereses del Presidente de la República. La Corte no se toca”, apuntó.

Y recordó que anteriormente, se dio un “ataque coordinado de diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD para debilitar al Tribunal Electoral con una reforma constitucional para limitar sus atribuciones en beneficio de los liderazgos de los partidos”.

“En aquella ocasión, Movimiento Ciudadano y la ciudadanía frenaron el intento de todos los partidos políticos para atentar contra el Tribunal Electoral, y evitaron que la iniciativa se discutiera y se aprobara en la Cámara de Diputados”, afirmó.

