El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, exigió al senador Daniel Barreda una explicación y que diga la verdad sobre lo ocurrido el pasado martes, cuando se ausentó de la sesión del Pleno en la que se aprobó la reforma judicial y decidió acompañar a su padre a una diligencia judicial, en lugar de cumplir con su responsabilidad como legislador.

En entrevista, el líder de MC en la Cámara Alta llamó a su compañero de bancada a que no le tenga miedo a contar la verdad de lo ocurrido, a que despeje todas las dudas que hay alrededor de lo que sucedió con él, con su padre y con su equipo político.

“Voy a decir con muchísimo respeto que hasta este momento la explicación que ha dado el senador, que entiendo que ha estado bajo mucha presión, deja muchas dudas en el camino y esas tendrán que aclararse, ese es mi compromiso y esa es mi respuesta”, enfatizó.

“En una democracia como la que muchas y muchos aspiramos a construir no puede ni debe haber miedo a la verdad”, subrayó.

Clemente Castañeda recalcó que hay muchas dudas razonables sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero sostuvo que su partido mantendrá la versión que ha venido exponiendo en el sentido de que el senador Barreda “estuvo incomunicado durante prácticamente todo el día y parte de la madrugada, que su padre fue apresado, retenido ilegalmente junto con Paul Larsen, nuestro coordinador de los diputados locales”.

Advirtió que la sesión del martes en el Senado no debió haberse llevado a cabo “porque no había condiciones para que el senador Daniel Barreda acudiera con libertad a la propia sesión, y a nosotros eso nos parece motivo suficiente para haber suspendido la sesión. Esa fue nuestra exigencia al presidente de la Mesa Directiva, que es además el responsable, el encargado de velar por la integridad y por la libertad de todas y todos los integrantes de ese cuerpo colegiado y no se dieron esas condiciones, al contrario”.

Dijo que Morena y sus aliados traían muchísima prisa, “como además hoy queda claro, para hacerle un regalo al Presidente de la República y que esta reforma constitucional pueda ser parte de la celebración de los próximos días, cosa que nos parece reprobable”.

“Nosotros no legislamos para el presidente de la República, legislamos en todo caso para el pueblo de México”, remarcó.

