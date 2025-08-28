La presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde el 20 de enero —cuando inició el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos— a la fecha han sido repatriados a México 86 mil 017 paisanos.

La Mandataria indicó que el mayor periodo de deportaciones de Estados Unidos a México ocurrió bajo el gobierno de Bill Clinton, de 1993 a 2001, y que en el año 2000 hubo un millón 150 mil 906 de mexicanos deportados.

“El mayor periodo de deportaciones de Estados Unidos a México fue con Bill Clinton, de 1993 a 2001. Un año, en 2000, fueron un millón 150 mil 906 mexicanas y mexicanos deportados a México o repatriados. En el periodo de [Barack] Obama, el primer año, 2009, fueron 601 mil 356”, dijo Sheinbaum.

Agregó que “ahora, de enero al 24 de agosto, son 93 mil 821, y en el periodo del presidente Trump —porque recuerden que él entró el 20 (de enero)— 86 mil 017”. En Palacio Nacional, apuntó que con el fin de la aplicación CBP One, que programaba citas de solicitud de asilo en Estados Unidos, se registra una reducción en la entrada de migrantes al país vecino.