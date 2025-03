La diputada federal María Teresa Ealy Díaz denunció públicamente el uso indebido de los medios institucionales de la Cámara de Diputados para llevar a cabo una campaña de persecución y linchamiento político de género en su contra. A través de un pronunciamiento dirigido a la Mesa Directiva, la legisladora señaló que se han utilizado recursos públicos para difundir información sesgada y ataques personales, en una flagrante violación a los principios de imparcialidad, pluralidad y respeto que deben regir la comunicación institucional del Congreso.

En su denuncia, la diputada Ealy Díaz responsabilizó directamente al Coordinador de Comunicación Social, Rodolfo González Valderrama, y al Subdirector de la Agencia de Noticias, Norberto Carrasco Araizaga, por permitir y fomentar este uso faccioso de los medios oficiales con el objetivo de desacreditar su labor legislativa.

La diputada subrayó que estos actos no solo constituyen una agresión personal, sino que representan una expresión clara de violencia política de género, al utilizar las plataformas del Poder Legislativo para intentar silenciar y deslegitimar la voz de una mujer que ejerce libremente su derecho a representar y opinar.

“El uso de los canales institucionales para atacar a una legisladora no solo vulnera mis derechos como representante popular, sino que compromete gravemente la integridad del Congreso y la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas”, advirtió.

Ante esta situación, exige la destitución inmediata del Coordinador de Comunicación Social y del Subdirector de la Agencia de Noticias, así como una revisión profunda de los procesos de comunicación interna, con el fin de asegurar que estos se conduzcan con objetividad y sin sesgos partidistas o personales.

Finalmente, la diputada María Teresa Ealy Díaz hizo un llamado urgente a la Mesa Directiva y al resto de las y los legisladores a no permitir que la violencia política de género se normalice ni se oculte bajo estructuras institucionales. “Este no es un caso personal, es un precedente que pone en juego los principios democráticos que juramos defender. Es momento de actuar con firmeza. Es momento de decir basta, sin embargo no me van a callar".

em/bmc