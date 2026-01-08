El Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND-SNTE) convocó a la unidad al magisterio para defender los Libros de Texto Gratuitos, elaborados por el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, y a la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

"En este año 2026 complejo en la perspectiva internacional y nacional con la embestida de la derecha, CONVOCAMOS A LA UNIDAD de las maestras y maestros y trabajadores de la educación para continuar con la defensa de los Libros de Texto Gratuitos y a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) contra la flagrante intromisión de la iniciativa privada mediante la alianza llamada México Aprende Leyendo, encabezada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)", señala un comunicado que fue difundido en la cuenta de X del funcionario federal.

Menciona que 2025 "fue un año de lucha por la transformación, construcción y esperanzas cifradas en la utopía hacia un mundo mejor".

¡Nadie se alza por capricho, sino por hartazgo!



La #NEM y el Humanismo Mexicano nos enseñaron que la libertad y los principios no se negocian, ni se venden. Nos enfrentamos a un Hidra de Lerna y necesitamos organizarnos.



Destaca que organizaciones privadas financiadoras, como Fundación Instituto Natura, Fundación Coppel, Fundación Compartamos, Fundación Kellogg, Fundación del Empresariado Coahuilense y Promotora Social México, entre otras, no buscan elevar el nivel educativo de la niñez mexicana, "sino hacerse de lucrativas ganancias mediante el negocio educativo y con materiales de bajo nivel pedagógico y didáctico".

Agrega también que "las maestras y maestros tenemos la formación necesaria para atender a nuestras alumnas y alumnos en la Fase 3 de la NEM, por lo que no se requieren ni recibiremos dichos materiales".

El CED-SNTE denunció además la infiltración "de grupos oligárquicos mediante el lucrativo negocio de la pseudo-pedagógica alianza México Aprende Leyendo, quienes pretenden privatizar nuestro derecho humano a una educación gratuita, laica, científica, crítica y popular".

