En 2024, el gobierno federal prevé duplicar el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda, con un monto de 2 mil 768 millones de pesos, señaló esta tarde la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Alcalde Luján expresó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha incrementado en 134% el presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas; se han creado 17 Comisiones estatales de búsqueda, así como el Centro Nacional de Identificación Humana, se han realizado mil 143 jornadas de búsqueda en campo en 352 municipios del país.

También señaló que ha incrementado el presupuesto del Mecanismo de Protección de periodistas y defensores de derechos humanos en 125%, respecto al sexenio anterior, pasando de 780 millones de pesos a mil 750 millones de pesos.

“Permitiendo que por primera vez desde su creación su plantilla aumentara en 70%. Además, gracias a los nuevos lineamientos y protocolos, se ha facilitado la adhesión de mil 378 defensores y periodistas adicionales a los 800 que existían en 2018, lo que representa un incremento de 173%”, detalló Alcalde Luján.

En cuanto al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, afirmó que el segundo informe presentado la semana pasada concluye que los estudiantes no formaban parte del crimen organizado y reconoce la participación de agentes del Estado y autoridades del más alto nivel en la fabricación de "la verdad histórica".

“Se han detenido a 132 personas: 41 integrantes de la delincuencia organizada; 71 policías federales; estatales y municipales; 3 altos funcionarios de la Fiscalía General de la República, incluido su ex procurador; el ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero; el expresidente Municipal de Iguala; la ex presidenta del DIF en Iguala; y 14 elementos del Ejército, incluidos los comandantes del 27 y 41 Batallón de Infantería”, detalló.

El reporte también señala la localización de los restos de 3 estudiantes y el desarrollo de acciones de búsqueda para localizar a los 40 normalistas que permanecen desaparecidos; esto contempla la identificación genética de restos óseos y la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos.

En su informe a la Cámara Baja, la titular de Segob refirió que se ha atendido la crisis migratoria y aseguró que la migración mexicana a Estados Unidos ha disminuido. “Seguimos siendo el mayor corredor migratorio del mundo ante el aumento del flujo migratorio de tránsito y destino”, apuntó.





