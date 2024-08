El combate con sables de luz es un deporte que muchas personas geek (aficionadas a la tecnología, el cine y los comics) desean practicar, y si se quiere combinar el amor por el mundo de Star Wars con la actividad física, Sol Negro Academy es la opción.

Se trata de una academia de combate con sables de luz al estilo Jedi, cuyas clases se imparten en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, en donde adultos, jóvenes y niños pueden aprender las diferentes técnicas y especializarse en combate o sólo en coreografías.

“Todo lo que hacemos es amalgamar conocimientos de diferentes técnicas ya sea coreana, japonesa, española y artes marciales históricas para poder traducirlas a lo que son las siete formas de combate jedi”, explicó el instructor Manuel Ortiz, quien lleva 7 años practicando esta actividad. No es necesario un perfil determinado para practicar este deporte, en el que según Ortiz más que sólo fanáticos de Star Wars se pueden encontrar personas competitivas; un grupo que cuenta con muchas cosas en común.

Las mujeres, jóvenes y hombres que se enfrentan ponen en práctica siete formas de combate jedi. Foto: Iván Chávez | El Universal

“Durante la clase muchos la utilizan como su momento de fuga, que si tuvieron un mal día en el trabajo, que si tuvieron mucho trabajo, salieron mal de la escuela; aquí no existe nada de eso, vienen a divertirse, vienen a relajarse. Incluso he tenido alumnos que han llegado como muy retraídos, muy cerrados y llegan aquí y se vuelven extrovertidos, toman decisiones más arriesgadas en su vida”, aseguró Manuel.

¿Cómo es la clase? Como en cualquier otro deporte, antes de los enfrentamientos o coreografías realizan un calentamiento de pies a cabeza para evitar lesiones o malas posturas, explicó Manuel al señalar que también toman en cuenta las necesidades físicas o de salud de cada uno de los integrantes que se agregan al equipo.

Aunque solamente necesitas ropa deportiva y agua, los más avanzados compran equipo especial que consiste en guantes de lacrosse, coderas, rodilleras, gambeson, concha y protector de pecho para torneos o combates, pero no sólo eso, pues también se preparan con su mejor vestuario de la franquicia.

Rosalinda, alumna de Sol Negro Academy comparte que decidió formar parte de esta comunidad debido a su gusto por las películas, sumado a que buscaba mantenerse activa con algo que llamara su atención.

“Se me hizo interesante la combinación entre deporte y algo que me gusta como es Star Wars. Me gusta que todos compartimos gustos muy parecidos, nos llevamos super bien, hago ejercicio, que es algo que normalmente no hacía, pero con este deporte que encontré lo puedo hacer de manera más constante”, mencionó.

En esta actividad que llaman deporte participan personas “aguerridas y competitivas”; una comunidad con decenas de cosas en común. Foto: Iván Chávez | El Universal

Con esta idea coincide Ares, quien relata que motivado por su padre, quien también es fanático de La Guerra de las Galaxias, decidió tomar estas clases, en las cuales ha encontrado amigos con los que pese a la diferencia de edad comparte gustos y opiniones.

Si quieres convertirte en todo un Jedi hay varias opciones tanto en la Ciudad de México, como en otras entidades del país.

En la capital mexicana se puede practicar esta actividad en el Museo Nacional de las Intervenciones, en la alcaldía Venustiano Carranza y en el Parque México, mientras que en Toluca y Mexicali también se puede aprender esta tipo de combate.