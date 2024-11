El pasado sábado 23 de noviembre, los suscriptores de EL UNIVERSAL tuvieron la oportunidad de convivir con el periodista Salvador García Soto en una charla exclusiva, donde compartió sus opiniones sobre la libertad de expresión dentro del periodismo mexicano.

El conversatorio se llevó a cabo en las instalaciones de El Gran Diario de México, en una de los cruces más emblemáticos de la historia de los medios en el país: “La Esquina de la Información”.

Los suscriptores llegaron puntualmente a la cita donde pudieron conocer y platicar con uno de los líderes de opinión más destacados de esta casa editorial.

Al ingresar al recinto, el analista conocido por su columna "Serpientes y Escaleras“, que lleva 25 años siendo referente en el periodismo mexicano, fue recibido con aplausos de los asistentes. Durante la charla, recordó sus primeros pasos en el periodismo: “Comencé a escribir mi columna en 1999. Yo era joven y algo inconsciente, y empecé atacando directamente al presidente. Esto hizo que la atención se centrara en mí y, por supuesto, que enfrentara varios intentos de censura”.

La conversación inició de manera amena mientras el ponente platicaba sobre sus inicios en el periodismo. “Estudié en Guadalajara y, cuando vine a la Ciudad de México, ya había trabajado en varios medios. Llegué al final del sexenio de Carlos Salinas y estuve presente durante todo el de Ernesto Zedillo“, comentó. También recordó cómo durante los últimos años del PRI la censura era algo común. ”El control de la prensa se manejaba, entre otras cosas, a través del condicionamiento de la venta de papel mediante la paraestatal Productora e Importadora de Papel (PIPSA)“, explicó.

Durante el sexenio de José López Portillo, la publicidad gubernamental se convirtió en un medio de control para la prensa. Su famosa frase: “yo no pago para que me peguen” permeó durante muchos gobiernos en los que los medios que no eran afines al régimen, se les cancelaba la publicidad gubernamental y a los que sí lo eran, se les premiaba con más publicidad. López Obrador retomó esa práctica durante su gobierno.

Recordó una de las famosas frase de Emilio Azcárraga lanzada durante uno de sus discursos: “Somos soldados del PRI y del presidente”. Frase polémica, pues mostraba por completo la línea editorial de Televisa, la cual estuvo marcada por la tendencia oficialista de no hacer crítica en televisión y transmitir solo la posición del gobierno.

La conversación también tocó el tema de las mañaneras de AMLO. García Soto destacó el papel central que estas conferencias han tenido en la retórica del presidente contra la prensa, señalando a algunos medios como adversarios. A pesar de que este discurso podría parecer inofensivo en un principio, el periodista advirtió que sus consecuencias han sido graves. “Este tipo de discursos no solo agravó la situación, sino que también exacerbó la violencia contra los periodistas, dando como resultado 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos durante su sexenio”, indicó.

Al concluir su charla, García Soto reflexionó sobre los efectos de la actual censura contra la libertad de expresión en el país. Aunque reconoció que la situación ha tenido un impacto fuerte, también destacó el lado positivo. “La prensa en México ha podido reafirmarse como un bastión de la democracia y como una voz crítica que defiende a la gente a través del periodismo de denuncia”, dijo. “Si queremos una democracia sana y fuerte, debe existir una prensa libre e independiente. El gobierno debe invertir en los medios como entes sociales, pero esa lógica aún no se ha implementado completamente en México”, explicó.

Para cerrar el evento, los suscriptores tuvieron la oportunidad de plantear preguntas a García Soto, así como tomarse la foto del recuerdo. Una de las consultas fue sobre la autocensura en el periodismo. El columnista respondió que, aunque la autocensura existe, en realidad se trata más de una autorregulación. “Como periodistas, no podemos acusar sin pruebas, porque lo que escribimos tiene un impacto significativo en las personas y puede dañar la imagen de alguien. Por eso, lo más importante es tener una autorregulación basada en principios claros, que nos permita saber cuándo es adecuado manejar una información y cuándo no”, explicó.

