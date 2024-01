El pasado domingo 7 de enero, Joaquín López Dóriga evidenció por medio de X (antes Twitter) un video en el que se le ve al presidente Andrés Manuel López Obrador saludando a la diputada trans Salma Luévano durante un evento en Motul, Yucatán, en el cual, según el periodista, el mandatario "pone distancia" al cometer el acto.

"Así de abierto @lopezobrador_ saludo de beso y cuando confirma le pone distancia. #Humanista", fue el texto con el que el presentador acompañó el video, mensaje que el Presidente decidió responder durante su conferencia matutina del lunes 8 de enero.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos. Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso”, declaró el jefe del Ejecutivo, malgenerizando a la diputada, quien señaló previamente a López-Dóriga de ignorante.

"Tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE", respondió Luévano citando el tuit original de López Dóriga.

El presidente @lopezobrador_ sabe que soy una mujer TRANS 🏳️‍⚧️ y además hay un gran respeto mutuo

Por lo que veo en tu caso @lopezdoriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición.

LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE https://t.co/oWT0T1edWo — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 8, 2024

"¿Quién es el 'machín', presidente?", responde López-Dóriga a AMLO

Tras las declaraciones hechas en "La mañanera", Joaquín López-Dóriga decidió lanzar otro mensaje por medio de X en el que destaca la terminología incorrecta con la que López Obrador se refirió a la diputada Luévano.

"El presidente López Obrador rayando en la transfobia. Malgenerizó a la diputada trans Salma Luévano, a quien señaló por ser "hombre vestido de mujer". Con ese comentario, ¿quién es el 'machín', Presidente?", escribió el periodista.

El presidente López Obrador rayando en la transfobia.



Malgenerizó a la diputada trans Salma Luévano, a quien señaló por ser "hombre vestido de mujer".



Con ese comentario, ¿quién es el 'machín', presidente? https://t.co/SlhFp2BnRh — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 8, 2024

