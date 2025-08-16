Más Información

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó precipitaciones para algunos estados, esto debido a un monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica.

Lo que ocasionará en el noroeste del país y lluvias con chubascos en Baja California Sur, asimismo canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el occidente del territorio mexicano ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro y sur del territorio nacional.

Lee también

A su vez, la onda tropical núm. 23, se desplazará al sur de la península de Yucatán, en interacción con una vaguada que se dirige sobre el sureste y el oriente mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Clima Valle de México

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, por la tarde esto podría cambiar a un ambiente más templado y con lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales en el Estado de México.

Las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Lee también

La temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses