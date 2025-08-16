El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones para algunos estados, esto debido a un monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica.

Lo que ocasionará fuertes lluvias en el noroeste del país y lluvias con chubascos en Baja California Sur, asimismo canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el occidente del territorio mexicano ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro y sur del territorio nacional.

A su vez, la onda tropical núm. 23, se desplazará al sur de la península de Yucatán, en interacción con una vaguada que se dirige sobre el sureste y el oriente mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Clima Valle de México

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, por la tarde esto podría cambiar a un ambiente más templado y con lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales en el Estado de México.

Las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

