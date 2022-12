Llevar internet gratuito a comunidades alejadas no es tarea fácil, reconoce AMLO en Durango

San Francisco de las Lajas, Durango.- En está comunidad indígena de la sierra de Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que llevar internet gratuito a comunidades alejadas ha sido bastante complejo, “no es una buena tortilla con chile y frijol”.

Sin embargo, el Mandatario reiteró antes de que termine su sexenio habrá conectividad en la regiones más apartadas del país.

Lee también: ¿Quieres visitar las Islas Marías? Este es el reglamento a seguir

“Hago el compromiso que habrá internet gratuito, pensábamos que era fácil, que era una buena tortilla con chile y frijol, pero no, no, es un asunto complejo desde el punto de vista tecnológico, lo pintaban muy bonito los técnicos que no iban a haber problemas y y no es bastante complicado”.

Acompañado por el gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas, e integrantes de su Gabinete, el presidente López Obrador expresó que es tanto el abandono a los pueblos indígenas que hacen falta muchas cosas todavía.

“Entonces vamos a reforzar todas las acciones del gobierno con este plan de desarrollo para esta región, este pueblo Au’dam qué pertenece a la cultura de los tepehuanos, en esta región hay corazy huicholes, es una región pluricultural de Nayarit, de Durango y Zacatecas, también de Jalisco, entonces vamos dar respuesta a sus necesidades”.

Lee también: AMLO inaugura primera etapa del sistema de riego en Nayarit; distribuirá agua a más de 40 mil héctareas

Ante autoridades tradicionales el Jefe del Ejecutivo dijo que el Plan de Justicia para el Pueblo Au’dam comenzará con la construcción de la carretera que va está comunidad con la capital del estado.

“El primer trimestre del año próximo vamos a iniciar a construir los caminos, aquí nos va a ayudar Esteban Villegas que ya se comprometió y está aquí el secretario de comunicaciones y de obras públicas del gobierno federal Jorge Nuño que ya tomo nota y está aquí el subsecretario de Hacienda (Juan Pablo de Botton), el que maneja el presupuesto y vamos a que se pongan de acuerdo y se inicie ya lo de los caminos”.

Señaló que lo mejor es que se hagan de manera artesanal como el de Oaxaca y Guerrero con mano de obra de las comunidades, de mujeres de hombres para que el presupuesto quede en los pueblos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

tjm/rmlgv