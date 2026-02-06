Durante la Ceremonia de Imposición de Condecoraciones al Mérito Técnico, Facultativo, Docente, Deportivo y Legión de Honor, el general brigadier de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor Pedro Mandujano Balbuena llamó a los uniformados a actuar con responsabilidad y disciplina, observando de manera irrestricta el respeto de los derechos humanos y las garantías inscritas en la Carta Magna, que les permitirá el éxito en el cumplimiento de las misiones.

“México requiere el perfeccionamiento constante de nuestras capacidades y abnegado servicio para las labores diarias que demanda la sociedad mexicana. Por nuestra nación, su Constitución y por el pueblo de México, continuemos fehacientemente al servicio de la patria”, precisó en el marco del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Ante decenas de elementos y del general Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, y el almirante de Cuerpo General, José Barradas Cobos, subsecretario de Marina-Armada de México, el general Mandujano Balbuena sostuvo que se debe continuar con ímpetu y constancia para obtener logros que beneficien a la institución.

En la Rectoría de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, Campo Militar No. 1-B en Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, se entregaron seis condecoraciones al Mérito Técnico.

También 10 al Mérito Facultativo, 26 al Mérito Docente y 78 de la Legión de Honor, así como cinco Menciones Honoríficas a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN).

Agregó que la Carta Magna ha sido testigo fiel del devenir de la nación, acompañando paso a paso la transformación de México. Indicó que en la Constitución se han plasmado con visión y compromiso las reformas en educación, trabajo, derechos humanos, justicia social y seguridad.