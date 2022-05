Línea 12 y plan contra inflación enfrenta a oposición y Morena en la Comisión Permanente

La primera sesión de la Comisión Permanente se dio en medio de la confrontación entre legisladores del PAN y el PRI y de Morena y sus aliados, debido a que la mayoría legislativa se opuso a que se debatieran temas como el primer aniversario del colapso de la Línea 12 del Metro y el Plan del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador contra la inflación.

La oposición recriminó a Morena su pretensión de rehuir el debate de los asuntos que realmente le interesan al pueblo.

La senadora panista Kenia López Rabadán subió a tribuna para exigir que se abriera la discusión de esos temas en la Comisión Permanente. Con fotos y pancartas, la legisladora demandó que Morena no le tenga miedo a hablar y enfrentar su responsabilidad en la tragedia del Metro.

“Le tienen miedo a que hablemos de la tragedia, que ya cumplió un año, se derrumbó la línea 12 del metro y ustedes aquí en la Ciudad de México no han podido dar respuesta de justicia a los capitalinos. ¿A qué le tiene miedo?, ¿por qué no debatir?, ¿por qué no hablar de lo que realmente le importa a los mexicanos?, ¿saben qué le importa a los capitalinos?, cuándo va a haber justicia en este país. 26 personas fallecieron, 26 personas perdieron la vida y ustedes hoy quieren hablar del reglamentillo. No sean cínicos, hay que hablar de justicia, hay que hablar de lo que realmente le importa a méxico”, expresó.

La senadora del PAN afirmó que las 26 muertes de la Línea 12 del Metro se debieron a la corrupción de Claudia Sheinbaum, del presidente de Morena, exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México, Mario Delgado, y de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía.

Dijo que la jefa de Gobierno respondió con descalificaciones al antimonumento que el PAN colocó relacionado a la tragedia de la Línea 12.

“Como respuesta a esto, la señora Sheinbaum, ayer estuvo fuera de sí. La señora Sheinbaum está descontrolada y de verdad yo la entiendo claramente, en las encuestas no sube. Claramente está haciendo un pésimo Gobierno en la Ciudad de México y se atrevió a decirle a la oposición ruin. Señora Sheinbaum, desde aquí le decimos: ruines fueron ustedes, quienes usaron la tragedia de los mexicanos para llegar al poder”, señaló, al mostrar una foto de la hoy gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con un vestido en el que puso los rostros y los nombres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. “Qué miserable, porque esto sí es lucrar con la tragedia”, exclamó.

En respuesta, el diputado de Morena, Leonel Godoy, aseguró que los temas que exige la oposición sí se van a debatir, pero no cuando quieran el PAN y el PRI, grupos que advirtió, serán tratados como ellos trataron a la oposición cuando eran mayoría.



“Entonces por eso yo le pido a la mesa Directiva que se vote la propuesta de orden del día que tiene ya presentada aquí y debatiremos los temas que consideren y los que tendremos, pero esto qué hacen, que es lo que buscan siempre, no lo vamos a permitir, vamos a ejercer la mayoría como la ejercieron muchas veces ellos”, enfatizó.

“Hay una propuesta de un reglamento para el funcionamiento (de la Comisión Permanente), porque obviamente este reglamento interior es muy antiguo. Y esa propuesta busca ordenar el debate. Claro que vamos a debatir lo que quieran, claro que lo vamos a hacer, pero no será cuando se quiera y desordenadamente”, insistió Godoy Rangel quien adelantó que también se debatirá en su momento sobre el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

rmlgv