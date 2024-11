La senadora Lilly Téllez criticó a través de redes sociales la carta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este martes al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con aumentar 25% los aranceles a productos mexicanos.

“Qué torpeza la carta de Claudia La Autoritaria, parece dirigida a los acarreados a sus mítines. Cree que Trump ignora que uno de los negocios criminales más lucrativos de Morena es el tráfico de personas a EU”, escribió la panista en su cuenta de X.

En otra publicación, la senadora expresó que la respuesta del gobierno de México a Trump, en síntesis es “preferir destruir la economía mexicana antes que actuar contra el crimen organizado”.

Aprovechó para criticar al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y para llamar a la presidenta de México “ridícula” y “autoritaria”.

“Claudia La Autoritaria quiere explicarle a Trump qué le conviene a EU; cree que sabe más de EU que su presidente electo. Esa ridícula soberbia es aconsejada por Juan Ramón de la Fuente”, opinó Lilly Téllez.

Agregó que “todos los mexicanos, excepto los parásitos políticos de Morena, sufren por el contubernio de Morena con los dictadores. Urge que le expliquen a Claudia La Autoritaria, que los pueblos huyen de los gobiernos de izquierda narco-militar, como el que ella impuso en México”, escribió en otra publicación.

“En realidad, Morena aborrece el tratado de libre comercio con EU y Canadá. Lo consideran la joya de la corona del neoliberalismo, y el símbolo del salinismo. Prefieren un tratado con Rusia y China, que refuerce sus puestos en el poder, aunque con ello destruyan a los mexicanos”, dijo la militante panista.

Indicó que no hay trazo de vocación científica en Claudia Sheinbaum: “En su esencia está la comunista retrógrada, revoltosa y porril en la universidad; lo de ella era la grilla, no el estudio. Por eso se muestra ante EU como una buscapleitos, no como la presidenta de México”, expresó Lilly Téllez.

