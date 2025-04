El líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, quien se dice víctima de tortura, logró que una jueza federal le cancelara el delito de delincuencia organizada, porque ya había sido absuelto del mismo y la Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Sin embargo, "El Chino" continuará preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes judiciales, la defensa de Casarrubias Salgado solicitó a la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, el sobreseimiento de la acusación de delincuencia organizada contra el cabecilla criminal, lo que fue aceptado.

Lee también Cae “El Negro”, expolicía ligado a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, en Guerrero; se le acusa de narcotráfico y secuestro

Cabe recordar que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absolvió del delito de delincuencia organizada a Sidronio Casarrubias Salgado, en mayo de 2023, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar la existencia de la organización criminal de Guerreros Unidos, que participó en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hace unos días, Sidronio Casarrubias Salgado, se volvió a quejar de tortura y tratos crueles e inhumanos dentro del penal del Altiplano, donde se encuentra preso.

Por lo que, tramitó un amparo más en el que acusó ahora que entre el 18 y 19 de febrero de este año fue golpeado en su estancia por agentes de seguridad y custodios, quienes, aseguró, le “aplicaron llaves dislocando mi espalda hasta la cabeza y desnudaron completamente me sometieron a recoger basura agachado y me golpearon los testículos y pene y próstata, por lo cual aún sigo con fuertes dolores y no puedo dormir y sangrado, de sangre coagulada”.

Lee también Revocan prisión domiciliaria a Mario Marín, regresa al Altiplano; "seguiremos dando batalla", dice Lydia Cacho

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc