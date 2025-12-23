Monterrey, NL.— En medio de un hermetismo por parte de la Comisión Nacional del Agua, una compuerta de la Presa El Cuchillo, en Nuevo León, comenzó a liberar agua para iniciar el pago de la deuda hídrica de México con Estados Unidos.

La apertura de la compuerta de la presa ubicada en General Bravo comenzó durante los primeros minutos del lunes. Horas antes, tanto el municipio de General Bravo como China advirtieron a la población sobre la liberación del líquido durante la madrugada.

Aunque las autoridades federales no han detallado oficialmente cuánto tiempo durará el desfogue, trascendió que El Cuchillo estaría pagando al menos 150 millones de metros cúbicos, equivalentes a 16% de su capacidad. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, la extracción de agua no perjudicará al sector agrícola.