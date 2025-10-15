La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Cámaras de Diputados y el Senado anunciaron que donarán parte de los salarios de los ministros y de los legisladores a las comunidades afectadas por las lluvias torrenciales en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y Veracruz.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que como muestra de solidaridad, los senadores donarán hasta 15 días de su dieta para apoyar las labores de auxilio y reconstrucción en zonas afectadas.

“Con los recursos que se recauden se adquirirán herramientas y enseres básicos que serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su distribución directa en las zonas afectadas, garantizando transparencia y eficacia en el manejo de los apoyos”, anunció.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, comentó que aún no tienen una cantidad definida para donar, pero será obligatorio que los 500 diputados federales donen una parte de su dieta.

“Estamos en búsqueda de acordar qué cantidad, cuántos días se descontarán de los 500 diputados. No es voluntario, va a haber cuando menos una cantidad, pero hay ejemplos de diputados, que los felicito porque están donando todo el mes, hay diputados que están donando todo el mes de percepciones, hay varios”, dijo.

Detalló que los recursos que se obtengan de la donación de los diputados serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para que los distribuya entre los damnificados.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que el pleno determinó hacer una aportación del salario de cada uno de los ministros para la compra de víveres, aunque sin especificar el monto.

Comentó que van a establecer un punto de acopio en los siguientes días en la sede del Máximo Tribunal del país y otro centro receptor en el edificio de la avenida Revolución.